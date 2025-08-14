6 thói quen hàng ngày của 233 triệu phú

Tom Corley là kế toán, chuyên gia tài chính, tác giả sách. Chia sẻ trên CNBC Make It, ông Corley khẳng định làm giàu không phải là may mắn. Đó là cả quá trình chăm chỉ, không sợ hãi cùng tư duy phát triển. Tác giả này đã dành 5 năm để nghiên cứu thói quen của 233 triệu phú, 177 người trong đó là triệu phú tự thân, để tìm hiểu cách họ sử dụng thời gian của mình. Ông đã phát hiện 6 thói quen mà tất cả triệu phú đều sở hữu. Đây là điều giúp họ xây dựng sự nghiệp thành công. Ảnh: Pexels.

1. Không ngừng học hỏi: Đối với những triệu phú mà ông Corley từng phỏng vấn, học hỏi và cải thiện bản thân là ưu tiên hàng đầu đối với họ. 49% số người được hỏi dành vài phút mỗi ngày để học từ mới, 61% cho biết họ đã luyện tập các kỹ năng mới (một môn thể thao hoặc lớp học trực tuyến) tối thiểu 2 giờ mỗi ngày. 63% khác cho biết họ nghe sách nói trong quá trình đi làm. Ngoài ra, 71% số triệu phú được hỏi nói rằng họ thường đọc sách self-help. Nhiều người trong số họ tập trung vào các cuốn sách về tiểu sử của những người thành công. Ảnh: Reuters.

2. Lắng nghe nhiều hơn nói: Một chiến lược đã được các triệu phú đưa ra trong các cuộc phỏng vấn - quy tắc 5:1. Theo đó, trong một tập thể, sau mỗi một phút nói, các triệu phú dành 5 phút để lắng nghe. Điều này giúp họ củng cố các mối quan hệ trong công việc, đồng thời có nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề nhất định. 81% triệu phú nói rằng họ mong muốn nhận sự phản hồi từ người khác, ở cả bên trong và bên ngoài nơi làm việc. Ảnh: Pexels.

3. Không làm việc một mình: 86% triệu phú tự thân làm việc trung bình 50 giờ/tuần hoặc hơn. Song họ không làm việc một mình. Nhiều người thành công vì họ tập trung phát triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân bằng cách giao công việc cho người giỏi về lĩnh vực đó. Nhờ đó, họ có thời gian và tâm sức để tập trung thực hiện những thứ lớn hơn. Với đội ngũ làm việc có chung tầm nhìn, họ có thể đi xa hơn, rút ngắn khoảng cách đến với mục tiêu. Ảnh: Pexels.

4. Nghĩ lớn: Các triệu phú được ông Corley phỏng vấn cho biết đã ngồi xuống, viết ra lý tưởng và cuộc sống trong mơ của họ trong vòng 10 năm tới. Một trong số các triệu phú kể lại rằng ông rất đam mê rượu và tin có thể kiếm được hàng triệu USD từ việc đầu tư vào mặt hàng này. Gia đình và bạn bè ông đều phản đối, nhưng ông không nản lòng. Sau 15 năm, ông đã trở thành một chuyên gia trong ngành, có thể mua căn nhà trong mơ trên bãi biển ở bang Florida (Mỹ). Ông đã kiếm được 4 triệu USD nhờ không từ bỏ ý tưởng mà bản thân tin tưởng. Ảnh: Pexels.

5. Tự tạo ra vận may: Ở đây, ông Corley không đề cập đến may mắn ở trò đỏ đen. 94% triệu phú trong nghiên cứu không bao giờ đánh bạc. May mắn trong bối cảnh này không phải là ngẫu nhiên mà là đánh cược vào một thứ gì đó mới mẻ. Nhiều triệu phú cho biết họ nhìn thấy những tiềm năng mà người khác không thấy, bắt đầu biến nó thành hiện thực và thành công. May mắn cuối cùng sẽ đến với những người kiên trì tạo ra cơ hội, không từ bỏ ước mơ và mục tiêu của mình. Ảnh: Pexels.

6. Ưu tiên sức khỏe: Sức khỏe tốt giúp kéo dài tuổi thọ. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn có nhiều thời gian hơn để tạo ra của cải hay tận hưởng cuộc sống. Ông Corley kể về một triệu phú luôn phải vật lộn với cân nặng của mình trong thời gian dài. Một ngày nọ, cô quyết định đi bộ một dặm mỗi ngày và tăng dần theo thời gian. Vào thời điểm tham gia phỏng vấn, người phụ nữ này đã tham gia 3 cuộc thi marathon. Cô cho rằng năng lượng, sự tập trung và động lực để có được thành công một phần là nhờ chăm luyện tập thể dục thể thao. Ảnh: Pexels.

