6 thực phẩm giúp tăng cường thị lực

Bổ sung thường xuyên rau bina, cà rốt, khoai lang, cà chua, ớt chuông vào bữa ăn hàng ngày sẽ giúp tăng cường thị lực, mắt sáng khỏe hơn và ngăn ngừa vấn đề liên quan đến đôi mắt.

Lựa chọn đúng thực phẩm có thể giúp cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe đôi mắt hiệu quả. Ảnh: Real Simple.

Thị lực tốt và sức khỏe của đôi mắt không chỉ phụ thuộc vào tác động bên ngoài của ánh sáng hay kích thước, mà còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống hàng ngày. Nói cách khác, thực phẩm chính là thuốc, và nhiều loại rau củ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc cải thiện thị lực.

Dưới đây là 6 loại rau củ giúp tăng cường thị lực, bảo vệ đôi mắt hiệu quả.

Rau bina

Theo India Times, rau bina chứa nhiều lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa bảo vệ mắt khỏi tia UV có hại và tác hại của ánh sáng xanh. Chúng rất cần thiết để ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Nghiên cứu được đăng trên PubMed Central, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cho biết việc tăng cường bổ sung rau bina và cải xoăn vào chế độ ăn uống trong 4 tuần đã làm tăng mật độ sắc tố điểm vàng lên 4-5%.

Nên ăn bao nhiêu?: Hãy cố gắng ăn một cốc rau bina nấu chín mỗi ngày. Bạn có thể thêm rau bina vào sinh tố, súp hoặc món xào để có bữa ăn giàu dinh dưỡng.

Khoai lang

Khoai lang là nguồn cung cấp beta-carotene tuyệt vời, tiền chất của vitamin A. Vitamin A rất quan trọng để duy trì sức khỏe giác mạc và cải thiện thị lực ban đêm.

Nên ăn bao nhiêu?: Hãy bổ sung một củ khoai lang cỡ vừa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Nướng hoặc hấp khoai lang để có bữa ăn nhẹ vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Súp lơ xanh

Đây là loại rau họ cải chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa. Nó hỗ trợ sức khỏe võng mạc và bảo vệ chống lại stress oxy hóa, có thể gây hại cho mắt theo thời gian.

Nên ăn bao nhiêu?: Ăn 3-4 lần/tuần, bạn có thể thêm nửa cốc súp lơ xanh hấp vào bữa ăn. Để có món ăn giàu chất dinh dưỡng, hãy kết hợp súp lơ xanh với các loại rau khác.

Cà rốt

Beta-carotene, có nhiều trong cà rốt, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Chúng cũng làm giảm nguy cơ nhiễm trùng mắt và giữ cho mắt đủ nước. Ăn cà rốt còn có thể bảo vệ chống lại tình trạng khó nhìn vào ban đêm.

Nên tiêu thụ bao nhiêu?: Một cốc nhỏ cà rốt sống hoặc nấu chín mỗi ngày là đủ. Ăn nhẹ bằng cà rốt que hoặc thêm chúng vào món salad và món hầm.

Ớt chuông

Ớt chuông nhiều màu sắc, đặc biệt là ớt chuông đỏ, rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa giúp duy trì sức khỏe mạch máu trong mắt và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Nên tiêu thụ bao nhiêu?: Hãy thêm nửa cốc ớt chuông sống vào bữa ăn hàng ngày. Chúng cũng có thể ăn kèm trong salad, bánh mì sandwich và làm món ăn vặt giòn.

Cà chua

Cà chua chứa hàm lượng lycopene cao, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Cà chua cũng chứa vitamin A và C, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của mắt.

Nên tiêu thụ bao nhiêu?: Một quả cà chua cỡ vừa mỗi ngày là lý tưởng. Bạn có thể ăn tươi, trộn salad hoặc nấu chín.