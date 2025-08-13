6 việc đừng ép trẻ làm buổi sáng

1. Thực hiện các bài thể dục kéo dài: Theo India Today, việc giãn cơ buổi sáng là rất tốt, nhưng chỉ trong trường hợp trẻ cảm thấy thích thú. Ép trẻ vận động khi con chưa tỉnh táo có thể tạo ra tâm lý tiêu cực, khiến trẻ ngày càng ghét việc tập thể dục. Thay vào đó, cha mẹ có thể khuyến khích con thực hiện những động tác nhẹ nhàng như vươn vai, hít thở sâu để khởi động một ngày mới.

2. Ép trẻ ăn quá nhiều: Không phải đứa trẻ nào cũng thức dậy với cảm giác đói. Việc ép trẻ ăn quá nhiều vào bữa sáng có thể khiến con cảm thấy buồn nôn hoặc khó chịu, cáu kỉnh. Về lâu dài, thói quen này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, cha mẹ có thể thay thế bằng những món nhẹ nhàng, dễ ăn để con không cảm thấy quá áp lực.

3. Vội vã chuẩn bị: Việc thúc giục trẻ mặc quần áo và chải chuốt có thể khiến buổi sáng trở nên hỗn loạn. Thay vì ép buộc, cha mẹ hãy biến việc này thành một trò chơi hoặc một thói quen tích cực, chẳng hạn như cho trẻ tự chọn quần áo hoặc chải tóc trước gương. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn rèn luyện cho trẻ tính tự giác và chủ động.

4. Ép trẻ ngồi vào bàn học: Việc ép trẻ giải toán hoặc ghi nhớ kiến thức ngay sau khi thức dậy có thể khiến trẻ chán nản với việc học. Thay vì tạo ra áp lực, hãy để buổi sáng của trẻ bắt đầu bằng những hoạt động nhẹ nhàng như đọc một cuốn sách yêu thích hoặc chia sẻ về các hoạt động trong ngày. Điều này giúp trẻ có thêm hứng thú và sẵn sàng cho việc học khi đến trường.

5. Trò chuyện ngay lập tức: Một số trẻ cần thời gian yên tĩnh sau khi thức dậy. Việc ép trẻ nói chuyện ngay lập tức có thể khiến con bị quá tải, cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Tốt hơn hết, cha mẹ nên tạo không gian riêng, để con từ từ tỉnh táo và sẵn sàng cho những tương tác.

6. Thể hiện sự vui vẻ theo ý cha mẹ: Trẻ em cũng có cảm xúc riêng và không phải lúc nào cũng hào hứng, vui vẻ. Ép buộc trẻ phải cười nói, vui vẻ khi chúng vẫn còn buồn ngủ hoặc mệt mỏi có thể khiến trẻ cảm thấy bị áp lực và không được tôn trọng cảm xúc. Thay vì tạo thêm gánh nặng cảm xúc ngay từ đầu ngày, cha mẹ hãy để con có thời gian để tự điều chỉnh tâm trạng.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.