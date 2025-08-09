7 cách đối phó với đồng nghiệp tồi

1. Luôn nhớ rằng đây là vấn đề công việc: Theo Indeed, khi giao tiếp với đồng nghiệp, hãy giữ suy nghĩ rằng bạn đang trao đổi công việc. Những lời nói hay hành động của họ có vẻ mang tính cá nhân, nhưng việc tách biệt công việc và đời sống riêng sẽ giúp bạn tương tác hiệu quả hơn. Điều này cũng giúp bạn có được sự sáng suốt để phản ứng một cách chuyên nghiệp.

2. Quan sát và ghi nhận cụ thể hành vi của họ: Trước khi trò chuyện thẳng thắn với đồng nghiệp, hãy dành thời gian quan sát và ghi lại những hành vi, lời nói mà bạn cho là không phù hợp. Việc có một danh sách chi tiết sẽ cho thấy bạn đã nghiêm túc xem xét vấn đề, đồng thời cung cấp bằng chứng khách quan cho cuộc trao đổi.

3. Phản ứng một cách bình tĩnh: Khi đồng nghiệp có hành vi tệ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Nếu đây là chuyện thường xuyên xảy ra, bạn nên chuẩn bị sẵn những câu trả lời, tránh để cảm xúc chi phối. Ví dụ, nếu một đồng nghiệp ngắt lời và tranh trình bày ý tưởng của bạn, bạn có thể thẳng thắn phản hồi rằng “Tôi chưa nói xong. Bạn có thể đợi tôi trình bày hết được không?”. Cách phản hồi này vừa thể hiện sự kiên quyết, vừa giữ được sự chuyên nghiệp của bạn.

4. Chuẩn bị tâm lý cho sự phản kháng: Khi thẳng thắn trao đổi với đồng nghiệp, đừng mong đợi họ sẽ nhận lỗi sai ngay lập tức. Rất có thể họ sẽ phản bác lại. Bạn hãy chuẩn bị tâm lý và bình tĩnh đưa ra lập luận của mình. Nếu bạn kiên nhẫn giải quyết từng phản đối của họ một cách chuyên nghiệp, khả năng cao họ sẽ dần chấp nhận rằng hành vi của mình cần phải thay đổi.

5. Giữ thái độ tích cực: Thay vì để bản thân bị cuốn vào sự tiêu cực hoặc cay cú, thái độ tích cực giúp bạn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo và tập trung vào công việc. Đồng thời, nó cho thấy bạn là người chuyên nghiệp, không dễ bị tác động bởi hành vi xấu, từ đó giữ được uy tín và hình ảnh tốt trong mắt người khác.

6. Hãy phớt lờ: Đôi khi, phản ứng hiệu quả nhất bạn dành cho kẻ bắt nạt là không làm gì cả. Nếu không thể trả lời một cách bình tĩnh, bạn hãy rời đi. Việc phớt lờ có thể khiến họ tự động rút lui.

7. Nhờ sự can thiệp của cấp trên: Nếu các cách trên không hiệu quả và thái độ của đồng nghiệp đang ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất làm việc, bạn nên nói chuyện với cấp trên. Giải quyết các vấn đề giao tiếp nội bộ là nhiệm vụ của người quản lý. Tương tự khi nói chuyện với đồng nghiệp, bạn hãy mô tả chi tiết các tình huống cụ thể và nhấn mạnh mong muốn tìm kiếm một giải pháp tích cực để giải quyết vấn đề một cách hòa bình.

