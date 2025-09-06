Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 cách giúp trẻ hào hứng trở lại trường học

  • Thứ bảy, 6/9/2025 05:51 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Ngày đầu đi học có thể khó khăn, nhưng có nhiều cách để giúp trẻ hào hứng hơn với năm học mới.

khai giang chua tung co anh 1

1. Cùng con mua sắm dụng cụ học tập: Con bạn có cần một cuốn vở hay chiếc cặp mới không? Hay chúng cần mua thêm bút chì, thước kẻ? Dù món đồ đó lớn hay nhỏ, hãy để con cùng đi mua sắm và tự chọn màu sắc hoặc kiểu dáng mà chúng yêu thích. Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy hào hứng hơn khi được sử dụng những món đồ mới trong ngày đầu tiên đến lớp. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

khai giang chua tung co anh 2

2. Trang trí không gian học tập của trẻ: Con bạn có không gian học tập riêng ở nhà không? Nếu có, hãy biến nơi đó trở nên đặc biệt và mang dấu ấn cá nhân bằng cách cùng con trang trí. Bạn có thể sử dụng những vật liệu thủ công đơn giản để con được tự do sáng tạo. Điều quan trọng là cho trẻ tham gia vào quá trình này, để con được chọn những món đồ và trang trí theo cách mà con yêu thích. Ảnh: Pexels.
khai giang chua tung co anh 3

3. Thiết lập thói quen buổi sáng và buổi tối: Lịch trình sinh hoạt rõ ràng sẽ giúp những ngày đi học của trẻ diễn ra suôn sẻ. Các thói quen này không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng tự quản lý mà còn giảm bớt sự lo âu, vì trẻ biết chính xác những gì sắp diễn ra. Ảnh: Pexels.
khai giang chua tung co anh 4

4. Sắp xếp buổi vui chơi giữa con và bạn bè: Mọi thứ đều vui hơn khi có bạn bè. Nếu bạn biết một vài người bạn cùng lớp của con (có thể là hàng xóm hoặc qua các nhóm trên mạng xã hội của trường), hãy thử sắp xếp một buổi vui chơi để con làm quen và kết bạn. Khi đã có bạn mới, con sẽ cảm thấy hào hứng hơn khi đến trường. Ảnh: Pexels.
khai giang chua tung co anh 5

5. Biến ngày đầu tiên đi học thành một ngày đặc biệt: Dù chỉ là một bộ quần áo mới, một buổi chụp ảnh buổi sáng, một bữa ăn sáng đặc biệt hay một mẩu giấy nhỏ trong hộp bút, những điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy ngày đầu tiên đi học thật đặc biệt. Nhờ đó, con có thể sẽ luôn mong chờ ngày khai giảng mỗi năm. Ảnh: Pexels.
khai giang chua tung co anh 6

6. Xây dựng lịch năm học: Một năm học có rất nhiều sự kiện đáng nhớ. Cha mẹ có thể giúp con in hoặc tự vẽ một cuốn lịch, sau đó đánh dấu những ngày quan trọng để con mong chờ. Đó có thể là ngày sinh nhật của con, sinh nhật của bạn bè, các ngày lễ như Trung thu hay những kỳ nghỉ. Điều này không chỉ giúp trẻ hào hứng với năm học mà còn học được cách nhận biết thời gian và các mốc sự kiện. Ảnh: Pexels.
khai giang chua tung co anh 7

7. Cho con thấy việc học thật thú vị: Bằng cách lồng ghép các hoạt động đọc sách hay tính toán vào cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể cho con thấy việc đến trường và học tập thực sự rất vui. Cảm thấy lo lắng trong ngày đầu tiên đi học là điều bình thường, nhưng khi nhận ra được những điều thú vị của việc học, trẻ sẽ cảm thấy tự tin và hào hứng hơn khi bắt đầu một năm học mới. Ảnh: Pexels.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

7 lý do khiến trẻ khó tập trung khi học

Theo Medium, hầu hết học sinh, đặc biệt là trẻ nhỏ, đều trải qua giai đoạn khó tập trung vào việc học. Điều này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trẻ lắng nghe tốt nhất khi chúng cảm thấy được kết nối và an toàn về mặt cảm xúc. Điều này có nghĩa là trẻ phải biết mình được tôn trọng và được tự do thể hiện cảm xúc.

Theo Pathways

Theo Pathways

