7 cách giúp trẻ hào hứng trở lại trường học

1. Cùng con mua sắm dụng cụ học tập: Con bạn có cần một cuốn vở hay chiếc cặp mới không? Hay chúng cần mua thêm bút chì, thước kẻ? Dù món đồ đó lớn hay nhỏ, hãy để con cùng đi mua sắm và tự chọn màu sắc hoặc kiểu dáng mà chúng yêu thích. Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy hào hứng hơn khi được sử dụng những món đồ mới trong ngày đầu tiên đến lớp. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

2. Trang trí không gian học tập của trẻ: Con bạn có không gian học tập riêng ở nhà không? Nếu có, hãy biến nơi đó trở nên đặc biệt và mang dấu ấn cá nhân bằng cách cùng con trang trí. Bạn có thể sử dụng những vật liệu thủ công đơn giản để con được tự do sáng tạo. Điều quan trọng là cho trẻ tham gia vào quá trình này, để con được chọn những món đồ và trang trí theo cách mà con yêu thích. Ảnh: Pexels.

3. Thiết lập thói quen buổi sáng và buổi tối: Lịch trình sinh hoạt rõ ràng sẽ giúp những ngày đi học của trẻ diễn ra suôn sẻ. Các thói quen này không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng tự quản lý mà còn giảm bớt sự lo âu, vì trẻ biết chính xác những gì sắp diễn ra. Ảnh: Pexels.

4. Sắp xếp buổi vui chơi giữa con và bạn bè: Mọi thứ đều vui hơn khi có bạn bè. Nếu bạn biết một vài người bạn cùng lớp của con (có thể là hàng xóm hoặc qua các nhóm trên mạng xã hội của trường), hãy thử sắp xếp một buổi vui chơi để con làm quen và kết bạn. Khi đã có bạn mới, con sẽ cảm thấy hào hứng hơn khi đến trường. Ảnh: Pexels.

5. Biến ngày đầu tiên đi học thành một ngày đặc biệt: Dù chỉ là một bộ quần áo mới, một buổi chụp ảnh buổi sáng, một bữa ăn sáng đặc biệt hay một mẩu giấy nhỏ trong hộp bút, những điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy ngày đầu tiên đi học thật đặc biệt. Nhờ đó, con có thể sẽ luôn mong chờ ngày khai giảng mỗi năm. Ảnh: Pexels.

6. Xây dựng lịch năm học: Một năm học có rất nhiều sự kiện đáng nhớ. Cha mẹ có thể giúp con in hoặc tự vẽ một cuốn lịch, sau đó đánh dấu những ngày quan trọng để con mong chờ. Đó có thể là ngày sinh nhật của con, sinh nhật của bạn bè, các ngày lễ như Trung thu hay những kỳ nghỉ. Điều này không chỉ giúp trẻ hào hứng với năm học mà còn học được cách nhận biết thời gian và các mốc sự kiện. Ảnh: Pexels.

7. Cho con thấy việc học thật thú vị: Bằng cách lồng ghép các hoạt động đọc sách hay tính toán vào cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể cho con thấy việc đến trường và học tập thực sự rất vui. Cảm thấy lo lắng trong ngày đầu tiên đi học là điều bình thường, nhưng khi nhận ra được những điều thú vị của việc học, trẻ sẽ cảm thấy tự tin và hào hứng hơn khi bắt đầu một năm học mới. Ảnh: Pexels.

