7 cách trị ho có đờm dễ dàng ngay tại nhà không cần thuốc

Giao mùa là thời điểm dễ phát sinh các bệnh đường hô hấp, trong đó ho có đờm gây bất tiện trong sinh hoạt.

Ho có đờm là triệu chứng khiến nhiều người khó chịu và bất tiện. Ảnh: iStock.

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường khiến nhiều người dễ mắc các bệnh đường hô hấp, trong đó ho có đờm là triệu chứng phổ biến gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài việc thăm khám nếu bệnh kéo dài, bạn có thể áp dụng một số cách trị ho có đờm tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên, vừa an toàn vừa dễ thực hiện.

Nguyên nhân và triệu chứng của ho có đờm

Theo các bác sỹ chuyên khoa tai-mũi-họng, ho kèm đờm là phản xạ giúp làm sạch đường thở khi phế quản tiết ra dịch nhầy để cuốn bụi, vi khuẩn hoặc dị vật ra ngoài. Thông thường, lượng đờm khoảng 100 ml/ngày sẽ được tống ra qua mũi họng hoặc tiêu hóa.

Tình trạng này thường xảy ra khi niêm mạc hô hấp bị kích thích do cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hoặc dị ứng thời tiết.

Triệu chứng đặc trưng là ho kèm theo chất nhầy màu trắng, vàng hoặc xanh. Đờm màu trắng thường ít nguy hiểm, nhưng nếu chuyển sang vàng hoặc xanh kèm sốt, khó thở, có thể báo hiệu nhiễm khuẩn. Người bệnh cũng thường bị ngứa rát cổ họng, khàn tiếng, mệt mỏi.

Trong trường hợp ho có đờm kéo dài quá 3 tuần hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường, bạn cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Với những trường hợp nhẹ, bạn có thể tham khảo các bài thuốc dân gian sau:

7 cách trị ho có đờm tại nhà

Súc miệng bằng nước muối ấm

Súc miệng bằng nước muối loãng có tác dụng sát khuẩn, làm dịu niêm mạc họng và hỗ trợ làm loãng đờm. Thực hiện 2 lần/ngày, buổi sáng và buổi tối, để giảm cảm giác ngứa rát và hỗ trợ tống dịch nhầy.

Súc miệng bằng nước muối ấm giúp làm dịu niêm mạc họng và hỗ trợ làm loãng đờm. Ảnh: iStock.

Uống nước chanh ấm pha mật ong

Chanh giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng và làm loãng đờm. Pha 1 thìa cà phê nước cốt chanh + 1 thìa mật ong vào 100 ml nước ấm, uống nhiều lần trong ngày. Ngoài ra có thể ngậm chanh thái lát với muối để giảm ho.

Gừng tươi

Với đặc tính ấm và kháng viêm, gừng giúp làm loãng dịch nhầy và giảm kích thích ho. Thái vài lát gừng tươi, hãm với nước ấm 5 phút, thêm mật ong rồi uống 2-3 lần/ngày.

Lá húng chanh

Húng chanh và mật ong. Ảnh: iStock.

Theo y học cổ truyền, húng chanh có tác dụng tiêu đờm, sát khuẩn. Rửa sạch vài lá, thái nhỏ, trộn với đường phèn và mật ong, hấp cách thủy rồi uống 2 lần/ngày, liên tục trong vài ngày để giảm ho.

Rau diếp cá và nước vo gạo

Diếp cá có tính mát, tiêu độc, tiêu đờm. Giã nát một nắm rau diếp cá, nấu cùng nước vo gạo trong 10-15 phút, lọc lấy nước uống 1-2 lần/ngày. Sau 2-3 ngày, tình trạng ho sẽ thuyên giảm.

Nước ép củ cải trắng với gừng và mật ong

Củ cải trắng có tính mát, giúp tiêu đờm, giảm ho. Ép củ cải lấy nước, đun cùng gừng, sau đó thêm mật ong. Để nguội, bảo quản trong lọ thủy tinh, uống 5 ml/lần, 2 lần/ngày. Phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.

Hạt tiêu đen và sữa nóng

Hạt tiêu có tác dụng kháng khuẩn và làm loãng đờm. Cho vài hạt tiêu đen vào cốc sữa nóng, uống trước khi ngủ để giảm ho và hỗ trợ long đờm.

Nghỉ ngơi hợp lý và kê cao gối khi ngủ

Ngoài ra, bạn cần nghỉ ngơi đầy đủ để giúp cơ thể có thời gian hồi phục và tăng cường hệ miễn dịch.

Ngủ trên gối cao để giảm ho đờm. Ảnh: iStock.

Khi ngủ, nên kê gối cao để hạn chế đờm chảy xuống cổ họng, giảm tình trạng ho về đêm. Tránh thức khuya, uống rượu bia hoặc hút thuốc vì có thể khiến tình trạng ho nặng hơn.

Các biện pháp tại nhà chủ yếu hỗ trợ làm giảm triệu chứng và giúp người bệnh dễ chịu hơn. Nếu ho có đờm kéo dài, kèm sốt cao, khó thở hoặc đau ngực, bạn nên đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác, tránh biến chứng viêm phổi hoặc bệnh hô hấp mạn tính.

Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, tập thể dục, giữ vệ sinh mũi họng cũng là cách hiệu quả để phòng ngừa các bệnh hô hấp trong thời điểm giao mùa.