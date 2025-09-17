7 đặc điểm của cha mẹ thành công

1. Không mong cầu sự hoàn hảo: Những cha mẹ thành công hiểu rằng con cái không phải lúc nào cũng đúng, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhận thức này giúp họ giải tỏa áp lực cho cả bản thân và con cái, từ đó yêu thương con một cách trọn vẹn và vô điều kiện. Ảnh: Pexels.

2. Không sợ thất bại: Thất bại là một phần thiết yếu trên con đường dẫn đến thành công. Những cha mẹ thành công không ngại mắc sai lầm, bởi họ hiểu rằng sai lầm là một phần bình thường và lành mạnh trong việc nuôi dạy con. Họ đưa ra những quyết định tốt nhất có thể, và khi thất bại, họ coi đó là cơ hội để học hỏi và cố gắng làm tốt hơn vào lần sau. Ảnh: Pexels.

3. Không mong đợi một hành trình êm đềm: Cha mẹ có vai trò đặt ra giới hạn và định hướng cho con, nhưng điều này thường va chạm với mong muốn được tự do và làm theo ý mình của trẻ. Tuy nhiên, những cha mẹ thành công không bất ngờ trước những xung đột này vì họ biết đây là một phần tất yếu trong quá trình con lớn lên. Thay vì cố gắng làm con vui trong mọi tình huống, họ quyết đoán để đưa ra những quyết định khó, mang lại lợi ích lâu dài cho con. Ảnh: Pexels.

4. Không ngần ngại tìm kiếm hỗ trợ: Cha mẹ thành công không ngần ngại tìm kiếm kinh nghiệm từ người khác, có thể là từ gia đình, bạn bè hay các chuyên gia. Họ biết rằng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về mình, nhưng con đường đi đến quyết định đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có sự hỗ trợ và lời khuyên từ những người xung quanh. Ảnh: Freepik.

5. Luôn nỗ lực: Họ nỗ lực nhiều hơn bình thường để con cái họ không chỉ là những đứa trẻ bình thường. Những ông bố bà mẹ này không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất cho con cái mình. Ảnh: Pexels.

6. Tận hưởng hành trình làm cha mẹ: Họ tìm thấy niềm vui trong việc đồng hành cùng con lớn lên, được góp phần định hình một con người riêng biệt. Họ sẵn sàng dành thời gian cho con, từ lúc thay tã, thức đêm khi con sốt, cho đến lúc ngồi nghe con kể chuyện không đầu không cuối. Không chỉ yêu con theo bản năng làm cha mẹ, họ thực sự thích được ở bên con, chơi cùng con và chứng kiến từng bước con trưởng thành. Ảnh: Freepik.

7. Trở thành tấm gương cho con cái: Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát nhiều hơn là lắng nghe. Cha mẹ thành công hiểu rằng muốn dạy con sống tử tế, trung thực và có trách nhiệm, bản thân họ cũng cần sống như vậy. Họ không chỉ nói với con “phải biết xin lỗi”, mà sẵn sàng nhận lỗi khi mình sai. Họ không bắt con bỏ điện thoại xuống để đọc sách, trong khi chính mình dán mắt vào màn hình cả ngày. Họ nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bởi họ hiểu rằng đó là cách làm gương hiệu quả nhất cho con. Ảnh: Freepik.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.