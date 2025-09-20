7 dấu hiệu bạn bị trả lương thấp hơn năng lực

1. Mức lương trên website công ty cao hơn: Michael Kerr, diễn giả kinh doanh quốc tế và là tác giả sách, khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra các tin tuyển dụng mới của chính công ty mình. Việc này giúp bạn nắm được mức lương dành cho nhân viên mới và so sánh với vị trí, kinh nghiệm hiện tại của bản thân. Từ đó, bạn có thể đánh giá được liệu mức thu nhập của mình có còn hợp lý hay không. Ảnh: Phương Lâm.

2. Doanh thu tăng vọt, nhưng lương của bạn dậm chân tại chỗ: Bạn có thể không nắm được số liệu chính xác về doanh thu của công ty. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được công ty mình đang trên đà phát triển hay gặp khó khăn. Nếu công ty bạn đang ăn nên làm ra, đó chính là một cơ sở để bạn đề nghị tăng lương. Ảnh: Phương Lâm.

3. Mức lương khởi điểm thấp và không có nhiều thay đổi: Hãy nhớ lại mức lương bạn từng nhận khi bắt đầu công việc. Có thể vì quá mong muốn có việc làm, bạn đã chấp nhận một mức lương thấp hơn so với mặt bằng chung trên thị trường. Hãy xem lại mức lương hiện tại của bạn đã thay đổi như thế nào so với thời điểm đó. Nếu mức lương không tăng đáng kể, rất có thể bạn đang bị trả lương thấp so với năng lực và giá trị thật của mình. Ảnh: Phương Lâm.

4. N hận lương thấp hơn so với đồng nghiệp cùng trình độ và kinh nghiệm: Trong môi trường công sở, chủ đề lương thưởng thường là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, theo chuyên gia Kerr, bạn có thể tìm hiểu thêm khi tham gia các sự kiện kết nối trong ngành. Hãy lắng nghe các cuộc trò chuyện về thu nhập. Nếu mức lương của đồng nghiệp khiến bạn bất ngờ, rất có thể bạn đang bị trả lương thấp hơn so với mặt bằng chung. Ảnh: Phương Lâm.

5. Nhận phúc lợi kém hơn đồng nghiệp: Theo chuyên gia, hãy so sánh toàn bộ các phúc lợi trong gói lương thưởng của bạn, bao gồm bảo hiểm y tế, ngày nghỉ phép có lương, giờ làm việc linh hoạt, thiết bị công ty và cả hỗ trợ chăm sóc con cái. Đồng nghiệp không muốn tiết lộ mức lương nhưng nếu họ nhắc đến việc được nghỉ phép nhiều hơn đáng kể hoặc được trang bị điện thoại công ty, đó là dấu hiệu cho thấy bạn không được công ty đãi ngộ xứng đáng như họ. Ảnh: Pexels.

6. Trách nhiệm tăng, lương thì không : Nếu sếp liên tục giao thêm nhiệm vụ, công việc và trách nhiệm nhưng không hề đề cập đến việc tăng lương, đây là dấu hiệu cần lưu ý. Một dấu hiệu khác là khi cấp bậc của bạn đã được nâng lên, nhưng bảng lương lại không hề thay đổi. Điều này cho thấy sự ghi nhận của công ty dành cho bạn chỉ dừng lại ở mặt hình thức. Ảnh: Pexels.

7. Sếp lảng tránh khi bạn muốn bàn về sự nghiệp: Bạn có nhận thấy việc trao đổi với cấp trên về lộ trình phát triển lâu dài là điều gần như không thể? Lý do có thể vì họ ngại phải đối mặt với một cuộc thảo luận về mức lương hay các vấn đề nhạy cảm khác. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.