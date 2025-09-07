7 dấu hiệu bạn là 'kẻ phản diện' chốn công sở

1. Luôn đổ lỗi cho người khác: Khi một vấn đề xảy ra, bạn có luôn cho rằng đó là lỗi của người khác? Bạn có sẵn sàng nhận trách nhiệm khi mắc sai lầm, hay lại tìm cách chuyển sự chú ý và đổ lỗi cho đồng nghiệp? Thực tế, một nhân viên giỏi sẽ luôn biết cách nhận trách nhiệm. Hành động này giúp xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, nơi mọi người sẵn sàng nhìn nhận sai lầm và học hỏi từ đó.

2. Đồng nghiệp tránh mặt bạn: Đồng nghiệp rôm rả kể về buổi tiệc nướng cuối tuần, nhưng chẳng hiểu sao bạn lại không được mời. Đó có thể là dấu hiệu họ đang chạy khỏi bạn. Đây có thể là hậu quả của việc bạn thường xuyên phàn nàn, đổ lỗi hoặc thiếu sự tôn trọng với người khác.

3. Thích "đạo diễn" người khác: Bạn luôn muốn kiểm soát mọi thứ, từ công việc của đồng nghiệp cho đến từng chi tiết nhỏ nhất. Điều này xuất phát từ việc bạn tin rằng chỉ có cách làm của mình là đúng và tìm mọi cách để ép buộc người khác phải tuân theo. Dần dần, những người làm việc cùng bạn sẽ cảm thấy bị gò bó, mất đi sự tự do và sáng tạo. Môi trường làm việc trở nên ngột ngạt và đầy rẫy sự căng thẳng, thiếu tôn trọng lẫn nhau.

4. Thường chặn lời đồng nghiệp: Là một người bận rộn, bạn cho rằng những câu chuyện dài dòng hay những từ ngữ thừa thãi chỉ đang lãng phí thời gian và sự kiên nhẫn của mình. Vì vậy, bạn có xu hướng nói hộ người khác trước khi họ kết thúc câu chuyện. Điều này khiến đồng nghiệp cảm thấy không được tôn trọng và dần tránh xa bạn.

5. Thiếu tin tưởng: Bạn có nghi ngờ mọi việc, mọi người xung quanh không? Bạn có giữ khư khư thông tin, không muốn chia sẻ với đồng nghiệp vì sợ bị chiếm công không? Thiếu tin tưởng là rào cản lớn nhất của sự hợp tác. Khi bạn không tin tưởng đồng nghiệp, họ cũng sẽ không tin tưởng bạn. Điều này sẽ khiến công việc nhóm gặp khó khăn và giảm hiệu suất chung.

6. Không ai muốn tranh luận: Nếu đồng nghiệp hiếm khi tranh cãi với bạn, có thể họ đang ngầm xem bạn là nhân viên tồi. Họ không muốn mất thời gian để tranh luận với cá nhân xấu tính, bất kể đó là vấn đề có liên quan đến công việc chung.

7. Hay phàn nàn và suy nghĩ tiêu cực: Một thái độ tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà còn lan tỏa đến cả những người xung quanh. Dần dần, bạn sẽ trở thành "hố đen" năng lượng, khiến không ai muốn làm việc cùng. Do đó, bạn hãy học cách tìm ra giải pháp thay vì chỉ than vãn về vấn đề.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.