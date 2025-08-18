7 dấu hiệu cảnh báo phổi đang gặp vấn đề

Luôn kiệt sức: Theo The Healthy, khi bạn mệt mỏi, một giấc ngủ ngon có thể giúp bạn tươi trẻ trở lại. Tuy nhiên, nếu ngủ bao nhiêu cũng không thể giúp bạn lấy lại năng lượng, thậm chí thường xuyên kiệt sức, đó có thể là triệu chứng của rất nhiều bệnh. Theo Liên minh Ung thư Phổi (LCA), đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư phổi, tình trạng mệt mỏi có thể bắt nguồn từ việc suy giảm chức năng phổi gây ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu bạn cảm thấy kiệt sức cùng với các triệu chứng khác của bệnh phổi như khó thở, ho nhiều, hãy nói chuyện với bác sĩ. Ảnh: Pexels.

Ho dai dẳng hoặc ho ra máu: Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể nhằm tống các chất kích thích, bụi bẩn hoặc đờm ra khỏi phổi. Tuy nhiên, khi ho kéo dài mà không rõ nguyên nhân, rất có thể đây là lời cảnh báo từ lá phổi đang "kêu cứu". Ho kéo dài trên 8 tuần kèm theo máu được coi là mạn tính và là triệu chứng sớm quan trọng cho thấy có vấn đề về hệ hô hấp. Máu có thể có màu đỏ tươi hoặc nâu hơn và có nhiều chất nhầy. Triệu chứng này có thể cảnh báo bệnh ung thư phổi nguy hiểm. Nhiều nguyên nhân khác cũng có thể khiến bạn ho ra máu, từ lành tính (cơ bụng bị kéo căng) đến viêm phế quản mạn tính hoặc khí phế thũng. Ảnh: Freepik.

Giọng nói thay đổi: Hãy chú ý nếu ai đó nhận xét giọng nói của bạn nghe khác lạ, theo Reader’s Digest. Có thể chỉ đơn giản là cảm lạnh, nhưng khàn giọng kéo dài hơn vài tuần có thể là một trong những triệu chứng nghiêm trọng hơn của bệnh phổi như phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Điều này có thể là do bệnh nhân mắc COPD không thể giữ được nhiều không khí trong phổi, giọng nói của họ có thể thay đổi hoặc gặp khó khăn khi phát âm. Ảnh: Men's Health.

Bị đau vai ngẫu nhiên: Trong hầu hết trường hợp, đau vai xuất phát từ căng cơ hoặc viêm. Tuy nhiên, nếu bạn không làm gì gây tổn thương cơ và cơn đau kéo dài hàng tuần mà không có dấu hiệu thuyên giảm, bạn nên đi khám bác sĩ để loại trừ ung thư phổi - đặc biệt nếu bạn hút thuốc. Một số loại khối u phổi gây đau vai ở cùng bên phổi bị ảnh hưởng. Một số triệu chứng sớm nhất của bệnh phổi có thể bao gồm đau vai. Ảnh: Family Doctor.

Ho nhiều vào ban đêm: Ho mạn tính thường dễ bỏ qua nếu chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng với người bị hen suyễn, các cơn ho về đêm nên được kiểm tra. Đừng ngần ngại hỏi ý kiến bác sĩ về phương pháp điều trị hen suyễn mới - nếu không được chăm sóc đúng cách, hen suyễn có thể gây tổn thương đường thở. Lưu ý, còn có các nguyên nhân khác gây ho về đêm như trào ngược dạ dày thực quản (GERD), nhiễm virus, dị ứng và chảy dịch mũi sau. Ảnh: Fox News.

Môi, móng tay tím, tái xanh: Theo India Times, bất kỳ tình trạng nào khiến các mô không nhận đủ oxy đều có thể dẫn đến thay đổi màu sắc ở một số bộ phận cơ thể. Cụ thể, bạn nên chú ý đến hiện tượng tím tái ở môi, móng tay và da, khiến chúng chuyển sang màu xanh, xám hoặc tím đậm. Sự thay đổi màu sắc thường bắt đầu từ từ và dần dần rõ rệt hơn khi bệnh tiến triển, hoặc có thể xuất hiện đột ngột trong cơn COPD cấp tính. Nếu gặp trường hợp này, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Ảnh: Rjclinic.

Sưng, đau và nhạy cảm ở một chân: Những vấn đề ở chân này là dấu hiệu cho thấy bạn bị huyết khối tĩnh mạch sâu - cục máu đông ở chân. Nguy cơ ở đây là cục máu đông có thể vỡ ra và đi vào phổi, tình trạng gọi là thuyên tắc phổi. Một cục máu đông trong phổi chặn dòng máu và gây ra tổn thương nghiêm trọng. Các dấu hiệu khác bao gồm khó thở, thở hổn hển và đau ngực. Điều quan trọng là phải được cấp cứu càng sớm càng tốt. Mặc dù hiếm gặp, 30% bệnh nhân mắc tình trạng này tử vong, theo báo cáo của Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ. Ảnh: Livewellnow.

