7 dấu hiệu người sếp sẽ hủy hoại sự nghiệp của bạn

1. Không đứng về phía nhân viên: Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của một người quản lý tồi là cố gắng làm lu mờ thành công của bạn, thậm chí đẩy bạn vào thế khó để bảo vệ cái tôi của họ. Ngược lại, một người sếp tốt phải là người bạn có thể tin tưởng. Họ luôn đứng về phía bạn, sẵn lòng ghi nhận những nỗ lực của bạn dù bạn có mặt ở đó hay không.

2. Họ có sự thiên vị: Giả sử trong một cuộc họp, bạn và bốn đồng nghiệp đã cùng nỗ lực hoàn thành một dự án, nhưng sếp lại chỉ dành lời khen và tập trung vào một cá nhân duy nhất - người mà họ yêu thích. Đó chính là dấu hiệu của sếp độc hại. Việc khuyến khích bè phái hoặc sự cạnh tranh thiếu lành mạnh sẽ phá vỡ mọi sự tin tưởng và tinh thần hợp tác trong nhóm.

3. Thiếu đồng cảm và tự nhận thức: Theo Hiệp hội Lãnh đạo Y sĩ Mỹ, những người sếp này thường không có khả năng nhận biết cảm xúc của chính mình. Họ có xu hướng tin rằng mình luôn đúng, dẫn đến sự thù địch và căng thẳng trong nội bộ. Bên cạnh đó, họ gặp khó khăn trong việc thấu hiểu những thách thức, quan điểm và cảm xúc của nhân viên. Điều này khiến niềm tin trong đội nhóm bị suy giảm nghiêm trọng.

4. Từ chối phản hồi: Một nhà quản lý kém thường có trí tuệ cảm xúc thấp và tư duy cứng nhắc. Điều này thể hiện rõ nhất qua cách họ phản ứng với các ý kiến đóng góp. Khi nhận được phản hồi mang tính xây dựng, thay vì lắng nghe, họ lại ngay lập tức tìm cách phủ nhận hoặc thậm chí trả đũa nhân viên.

5. Họ "vắt kiệt" sức lực của bạn: Họ liên tục giao thêm việc ngoài giờ, yêu cầu bạn trả lời tin nhắn công việc vào cuối tuần hay ngày nghỉ. Họ không tôn trọng ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân, khiến bạn luôn trong trạng thái kiệt sức và căng thẳng.

6. Họ đưa ra những lời hứa suông: Người sếp này thường hứa hẹn về các cơ hội thăng tiến, tăng lương hay những dự án hấp dẫn để giữ chân bạn. Tuy nhiên, những lời hứa này hiếm khi được thực hiện. Họ dùng lời nói để thao túng và kiểm soát bạn, khiến bạn cảm thấy mất phương hướng và bị mắc kẹt.

7. Không tạo điều kiện cho bạn phát triển: Thay vì là người cố vấn, người sếp độc hại lại xem bạn là mối đe dọa. Họ sẽ kìm hãm sự phát triển của bạn bằng cách không giao cho bạn những dự án quan trọng, không cho bạn tham gia các buổi đào tạo hay không giới thiệu bạn với các cấp quản lý cao hơn. Họ muốn bạn mãi mãi ở trong vùng an toàn và không vượt qua được họ.

