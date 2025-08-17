7 dấu hiệu nhân viên âm thầm nghỉ việc

1. Giảm sự gắn kết : Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất. Một nhân viên từng tích cực nay lại trở nên thờ ơ với công việc chung. Họ thiếu tập trung, ngừng chia sẻ ý tưởng và ít tham gia các cuộc thảo luận. Ngoài ra, họ không còn xung phong nhận dự án mới và tỏ ra thờ ơ với các mục tiêu chung của công ty. Ảnh: Phương Lâm.

2. Chất lượng công việc sụt giảm nghiêm trọng: Khi không còn gắn kết với công việc, nhân viên thường có xu hướng chỉ làm ở mức tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ, thay vì nỗ lực và cống hiến hết mình. Vì thiếu sự tập trung và tỉ mỉ, số lượng sai sót trong công việc cũng tăng lên đáng kể. Các công việc được giao có thể bị bỏ dở hoặc không được hoàn thành một cách trọn vẹn. Ảnh: Phương Lâm.

3. Rút khỏi các hoạt động nhóm: Một số dấu hiệu như nhân viên thường xuyên vắng mặt tại các sự kiện team building, tránh né các cuộc gặp mặt, họp mặt dù là chính thức hay không chính thức. Sự xa lánh này thường xuất phát từ cảm giác mất kết nối với đồng nghiệp hoặc cấp trên, khiến họ dần chủ động tạo khoảng cách với môi trường làm việc. Ảnh: Phương Lâm.

4. Đi làm thất thường: Nếu một nhân viên đột nhiên thường xuyên đi muộn về sớm hoặc xin nghỉ phép mà không có lý do chính đáng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang dần buông bỏ công việc. Việc thiếu cam kết với vai trò của mình thường dẫn đến những hành vi này, bởi họ không còn cảm thấy có trách nhiệm hay động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Phương Lâm.

5. Thiếu chủ động: Những nhân viên không còn gắn kết sẽ không cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề hay đề xuất những cải tiến mới. Thay vì nỗ lực làm tốt hơn, họ chỉ dừng lại ở mức hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng mô tả công việc, gần như không bao giờ vượt quá giới hạn đó. Sự thiếu chủ động này cho thấy họ đã không còn hứng thú và chỉ làm việc một cách đối phó. Ảnh: Phương Lâm.

6. Dành thời gian làm việc cá nhân: Thay vì tập trung vào công việc, họ dành nhiều thời gian hơn để lướt mạng xã hội, đọc tin tức cá nhân hay làm các công việc không liên quan đến công ty. Điều này cho thấy họ đã mất đi sự tập trung và cam kết với vai trò hiện tại. Ảnh: Pexels.

7. Thiếu nỗ lực thăng tiến: Họ ngừng cố gắng để cải thiện bản thân, không tham gia các khóa học nâng cao hay tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Mục tiêu duy nhất của họ là hoàn thành công việc để nhận lương hàng tháng, không còn mong muốn phát triển sự nghiệp tại công ty. Ảnh: Pexels.

