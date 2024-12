7 dấu hiệu phổ biến nhất khi thiếu vitamin C, cần bổ sung ngay

Vitamin C là chất dinh dưỡng rất cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh, giúp tăng cường miễn dịch, chữa lành vết thương và nhiều lợi ích khác.

Vitamin C không được lưu trữ trong cơ thể, nên nhiều người có thể bị thiếu hụt vitamin C. Do đó, cần bổ sung vitamin C hàng ngày thông qua độ ăn uống. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo nghi ngờ bị thiếu vitamin C:

Thường xuyên bị ốm cảnh báo cơ thể thiếu vitamin C

Đối với những người thường xuyên mắc nhiễm trùng đường hô hấp và virus, có thể cần tăng lượng vitamin C hấp thụ. Vitamin C là chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Loại vitamin chống oxy hóa này cũng thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương và hình thành collagen khỏe mạnh.

Ngoài bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, ổi, dưa hấu… có thể cần bổ sung bằng thuốc (nếu thiếu nhiều), theo chỉ định của bác sĩ.

Vết thương chậm lành

Đối với những người gặp khó khăn trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật, vết cắt hoặc các vết thương khác, có thể cân nhắc tăng lượng vitamin C. Các nghiên cứu cho thấy, hơn một nửa số bệnh nhân được bổ sung vitamin C liều cao sau phẫu thuật sẽ lành nhanh hơn những người không dùng thực phẩm bổ sung.

Vitamin C rất quan trọng để có một có thể khỏe mạnh.

Điều này là do vitamin C giúp hỗ trợ collagen khỏe mạnh, một loại protein giúp duy trì làn da mịn màng và đàn hồi. Nếu không có đủ vitamin C, cơ thể sẽ không tạo ra đủ collagen mới khi cơ thể già đi (lý do tại sao nhiều người lớn tuổi có nếp nhăn trên má và tay). Vì vậy, nếu muốn có làn da trẻ trung hãy tiêu thụ nhiều trái cây như kiwi và cam…

Cơ thể luôn mệt mỏi

Mệt mỏi là một dấu hiệu cho thấy cơ thể cần nhiều vitamin C hơn. Nếu bạn liên tục mệt mỏi và không thay đổi bất cứ điều gì về chế độ ăn uống hoặc lối sống, có thể là do lượng vitamin C trong cơ thể thấp hoặc giai đoạn đầu của bệnh scorbut.

Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng mệt mỏi. Do đó, nếu thấy mệt mỏi, nên đi khám để được đánh giá và xét nghiệm máu, xác định nguồn gốc gây mệt mỏi và liệu bạn có cần nhiều vitamin C hơn không.

Các vấn đề về da

Nếu không nhận đủ vitamin C, có thể xuất hiện một số thay đổi rõ ràng trên da. Nồng độ vitamin C thấp thường gây ra các vùng da đỏ hoặc đổi màu. Bầm tím (là tình trạng phổ biến), khô và nứt nẻ quanh khóe miệng...

Dễ bị bầm tím

Điều này là do vitamin C giúp hỗ trợ collagen khỏe mạnh, một loại protein giúp duy trì làn da mịn màng và đàn hồi. Nếu không có đủ vitamin C, cơ thể sẽ không tạo ra đủ collagen mới khi cơ thể già đi (lý do tại sao nhiều người lớn tuổi có nếp nhăn trên má và tay). Vì vậy, nếu muốn có làn da trẻ trung hãy tiêu thụ nhiều trái cây như kiwi và cam

Chảy máu nướu răng

Vitamin C là chất chống oxy hóa hiệu quả, có thể giúp ngăn ngừa bệnh nướu răng. Một nghiên cứu phát hiện ra rằng những bệnh nhân có mức vitamin C thấp có khả năng bị chảy máu nướu răng cao hơn 1,16 lần.

Chảy máu nướu răng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh scorbut, một tình trạng thiếu hụt vitamin C. Nếu bạn bị chảy máu nướu răng, hãy ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C hơn đồng thời tham khảo ý kiến nha sĩ để loại trừ bệnh nướu răng.

Đau nhức khớp

Đau khớp là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của tình trạng thiếu vitamin C, có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khớp nào, tuy nhiên phổ biến nhất là ở đầu gối và hông.

Điều này là do vitamin C thúc đẩy quá trình hình thành collagen khỏe mạnh, giúp tăng cường sức mạnh cho các khớp. Nếu không tiêu thụ đủ, các khớp có thể bị tổn thương. Các triệu chứng bao gồm đau khớp khi di chuyển, cứng khớp, sưng - bầm tím xung quanh các khớp và đau nhức các cơ hoặc gân gần khớp.

Nếu có những triệu chứng này, nên đi khám để tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên hãy đảm bảo rằng, cơ thể hấp thụ đủ vitamin C trong chế độ ăn uống để giữ cho khớp khỏe mạnh.