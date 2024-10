7 điều kỳ lạ xảy ra với nam giới sau khi 'lên đỉnh'

Nghẹt mũi, đau đầu, u sầu và lo lắng là một số điều gây ngạc nhiên mà nam giới gặp phải trong hoặc sau khi quan hệ tình dục.

Nhiều phản ứng bất ngờ có thể xảy ra với cơ thể nam giới trong khi quan hệ tình dục. Ảnh minh họa: Freepik.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh lý, sức khỏe tinh thần, quan hệ tình dục còn là hoạt động giúp gắn kết tình cảm của các cặp đôi. Tình dục cũng mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể như giúp giảm đau, dễ ngủ và tăng cường hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, nó cũng gây ra nhiều hiệu ứng bất ngờ, đặc biệt với nam giới, như đau đầu, nghẹt mũi, thậm chí xúc động trong hoặc sau khi "yêu".

Nghẹt mũi

Theo Health Digest, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng trong một số trường hợp, tình dục có thể thực sự gây nghẹt mũi. Đây là phản ứng dị ứng xảy ra khi hưng phấn tình dục.

Những người gặp tình trạng này có thể bị sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi và kích ứng mũi do hoạt động tình dục. Điều này xảy ra do lưu lượng máu tăng lên hoặc giải phóng histamine do hưng phấn về thể chất và cảm xúc.

Đau đầu

Đau đầu đột ngột sau khi đạt cực khoái hoặc thậm chí khi quan hệ tình dục là điều có thể xảy ra. Cơn đau có thể dữ dội hoặc đau nhói, di chuyển từ bên này sang bên kia đầu.Trong một số trường hợp, cơn đau có thể thuyên giảm khá nhanh, trong khi những người khác cảm thấy đau âm ỉ, kéo dài đến vài ngày.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí British Journal of Medical Practitioners, khoảng 1% số người trên toàn thế giới bị đau đầu có liên quan đến hoạt động tình dục và tình trạng này phổ biến ở nam hơn 3-4 lần so với nữ giới.

Đau khi xuất tinh

Cực khoái là điều mà ai cũng muốn đạt được khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, theo Medical News Today, có tới 10% nam giới có thể bị đau khi xuất tinh. Đối với nam giới mắc viêm tuyến tiền liệt, con số đó có thể lên tới 30-75%.

Nhiều người thể cảm nhận được cơn cực khoái đau đớn tại thời điểm xuất tinh, ngay trước hoặc sau khi nó xảy ra, hoặc thậm chí khi đi tiểu ngay sau khi xuất tinh. Trong một số trường hợp, cơn đau này có thể kéo dài tới 24 giờ sau khi quan hệ.

U sầu, lo lắng

Nhiều đàn ông có thể trải qua một tình trạng gọi là u sầu sau quan hệ tình dục (PCT). Nó được biểu hiện bằng cảm giác lo lắng, trầm cảm, hoảng loạn và tất nhiên là khóc.

Nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Sex and Marital Therapy cho thấy 41% nam giới được mô tả đã từng trải qua PCT trong khi quan hệ tình dục. Một số nguyên nhân gây ra PCT, bao gồm trầm cảm lâm sàng, chấn thương về mặt cảm xúc.

Nam giới có thể lo lắng, trầm cảm, hoảng loạn sau khi "yêu". Ảnh: Shutterstock.

Đau

Tình trạng hiếm gặp này xảy ra chủ yếu do thiếu chất bôi trơn thích hợp. Một số cặp đôi thường xuyên quan hệ mạnh hoặc trong thời gian dài, các chuyển động lặp đi lặp lại và cường độ cao cũng có thể gây căng thẳng cho dương vật, dẫn đến đau nhức và khó chịu.

Trong trường hợp nghiêm trọng, một số nam giới có thể phát triển tình trạng gọi là bệnh Peyronie. Lúc này, mô sẹo tích tụ trong dương vật, gây cong và đau khi cương cứng.

Nếu quá nghiêm trọng, nó có thể khiến việc quan hệ tình dục trở nên đau đớn hơn hoặc thậm chí là không thể, hình dáng dương vật thay đổi hoặc gây rối loạn cương dương.

Rối loạn cương dương

Rối loạn chức năng cương dương, không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng, là điều mà nam giới không hề muốn. Tuy nhiên, nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Sexual Medicine ước tính rằng 1/3 nam giới bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Đàn ông càng lớn tuổi, càng có nhiều khả năng mắc chứng rối loạn cương dương.

Một số yếu tố có thể khiến nam giới khó cương, bao gồm vấn đề về tuyến tiền liệt, huyết áp cao, tiểu đường, uống rượu. Những nguyên nhân tâm lý, chẳng hạn trầm cảm, khó khăn trong việc thân mật cũng như thiếu kiến ​​thức tổng thể về tình dục, cũng gây ra tình trạng này.

Xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm xảy ra khi nam giới đạt cực khoái trước khi họ hoặc người kia sẵn sàng, thậm chí ngay sau khi giao hợp. Có tới 40% nam giới sẽ bị xuất tinh sớm vào một thời điểm nào đó trong đời. Điều này xảy ra do một số yếu tố, bao gồm căng thẳng, lo lắng và sợ hãi về hoạt động tình dục, vấn đề về nội tiết tố...