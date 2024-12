7 đối tượng dương tính ma túy trong quán karaoke bị đình chỉ hoạt động

Công an TP Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm quản lý cơ sở kinh doanh, nhân viên quán, nhân viên tiếp ca và 2 người khách tại một quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 0h20 ngày 01/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tổ công tác 369 Công an tỉnh và Công an TP Tây Ninh tiến hành kiểm tra quán Karaoke Happy, có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, TP Tây Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm: 0,1 gam ma túy tổng hợp, 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, Tổ công tác kiểm tra 4 phòng hát còn lại, test nhanh chất ma túy 35 khách cùng nhân viên, phát hiện 7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an lấy lời khai.

Cơ sở karaoke Happy đã bị Công an TP Tây Ninh tước giấy phép hoạt động từ tháng 10/2024 đến nay, nhưng cơ sở này vẫn cố tình lén lút hoạt động trái phép gây mất an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản cơ sở với nhiều dấu hiệu vi phạm như hoạt động quá giờ quy định, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không có giấy phép kinh doanh…

Hiện vụ việc được Công an TP Tây Ninh điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.