7 đứa trẻ thần đồng nổi tiếng mọi thời đại

5. Stevie Wonder (1950-nay): Mặc dù bị mù bẩm sinh và lớn lên trong nghèo khó, Stevie Wonder (tên khai sinh Steveland Judkins Morris) đã trở thành một nhạc sĩ tài năng. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã tự học cách sáng tác, hát và thành thạo nhiều nhạc cụ như piano, organ, harmonica và trống. Năm 1962, khi mới 12 tuổi, Stevie bắt đầu thu âm và biểu diễn chuyên nghiệp dưới nghệ danh Little Stevie Wonder. Ông được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 1989 khi mới 38 tuổi và được tạp chí âm nhạc Rolling Stone xếp ở vị trí thứ 9 trong danh sách những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ảnh: Blackenterprise.