7 hành vi khiến bạn mãi không thể tiến xa

5. Liên tục so sánh bản thân với người khác: Người sợ thất bại có xu hướng liên tục so sánh bản thân với người khác, như một cách để đo lường giá trị của chính mình. Họ dễ cảm thấy mình thua kém khi thấy người khác thành công, dù đó là thành công nhỏ. Thực tế, sự so sánh ấy không mang lại động lực mà chỉ khiến họ thêm áp lực, tự ti và lo sợ mình sẽ không bao giờ đủ giỏi.