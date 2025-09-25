7 khó khăn của người có IQ cao

1. Gánh nặng của sự bi quan: Do nhận thức sâu sắc hơn về sự phức tạp của cuộc sống, những người thông minh thường phải đối mặt với sự bi quan. Họ có xu hướng lo lắng về những điều mà người khác ít khi bận tâm. Ngoài ra, họ còn gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, nhất là khi lớn tuổi. Các nghiên cứu chỉ ra sự suy giảm nhận thức khi cơ thể lão hóa là một thách thức lớn với những người coi trí thông minh là giá trị cốt lõi của bản thân. Ảnh: Phương Lâm.

2. Sẵn sàng thừa nhận và đối mặt với điểm yếu: Không phải ai cũng sẵn sàng thừa nhận điểm yếu, nhưng người thông minh thường gặp khó khăn hơn. Họ quen với việc kiểm soát tình huống, được công nhận vì khả năng và thành tựu, nên việc chấp nhận điểm yếu hay sai lầm sẽ chạm vào lòng tự ái. Các tập đoàn lớn như Google đã nhận ra xu hướng này và đưa "sự khiêm tốn trí tuệ" vào quy trình tuyển dụng. Họ tìm kiếm những nhân viên sẵn sàng đổi mới và làm việc nhóm, những người có thể thẳng thắn thừa nhận khi họ sai hoặc chưa biết một vấn đề nào đó. Ảnh: Pexels.

3. Áp lực phải thành công: Áp lực này có thể đến từ xã hội, gia đình hoặc chính bản thân họ. Điều này buộc họ phải theo đuổi những công việc khó khăn, tốn nhiều thời gian nhất và sẵn sàng hy sinh các sở thích cá nhân hay các mối quan hệ vì những mục tiêu lớn lao hơn. Ảnh: Pexels.

4. Gặp vấn đề sức khỏe tâm thần: Theo một nghiên cứu trên tạp chí Intelligence Journal, những người có trí thông minh cao thường dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần hơn. Họ thường xuyên ở trạng thái quá khích (overexcitability) và cơ thể hoạt động liên tục, dễ gặp các chứng rối loạn nhân cách, lo âu và trầm cảm. Thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ, họ lại dùng các thói quen và hành vi do sự lo lắng chi phối để kiểm soát cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Pexels.

5. Áp lực cạnh tranh và so sánh độc hại: Từ góc độ xã hội, nhiều người thông minh cảm thấy bị buộc phải cạnh tranh với người khác, ngay cả trong những cuộc trò chuyện bình thường. Để tìm kiếm sự tự tin, họ thường so sánh mình với những người thông minh khác và cố gắng vượt lên trong các cuộc đối thoại nhằm khẳng định bản thân và chứng minh trí tuệ của mình. Ảnh: Pexels.

6. Áp lực phải chứng tỏ trí thông minh: Đối với người có IQ cao, giá trị bản thân gắn liền với trí thông minh. Chính vì vậy, nếu cảm thấy chưa thể hiện hết khả năng, họ sẽ thấy bất an, không được thấu hiểu và khó tìm thấy sự an toàn trong mối quan hệ. Nỗi lo ngầm này khiến họ luôn cảm thấy mình phải chứng minh bản thân trong mọi tình huống. Ảnh: Pexels.

7. Bị hiểu lầm là kiêu ngạo: Trí thông minh có thể giúp họ thành công trong học vấn và công việc, nhưng lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ cá nhân và kết nối xã hội. Họ có xu hướng giao tiếp ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề hoặc phản biện mạnh mẽ khi thấy lập luận chưa đủ chặt chẽ. Cách giao tiếp này đôi khi khiến người đối diện cảm thấy bị đánh giá, bị xem thường hoặc mất tự tin. Ảnh: Pexels.

