7 lầm tưởng về người hướng nội

1. Hướng nội đồng nghĩa với nhút nhát: Đây là lầm tưởng phổ biến nhất. Nhút nhát là một cảm giác lo lắng, sợ hãi khi tương tác xã hội. Trong khi đó, hướng nội là một đặc điểm tính cách bẩm sinh. Người hướng nội không sợ giao tiếp, họ chỉ cảm thấy cạn kiệt năng lượng nếu phải tương tác quá nhiều. Họ có thể hoàn toàn tự tin và làm chủ khi phát biểu trước đám đông, miễn là họ có đủ thời gian để nạp lại năng lượng sau đó. Ảnh: Pexels.

2. Người hướng nội và hướng ngoại không thể hòa hợp: Nhiều người cho rằng người hướng nội và hướng ngoại khó mà hòa hợp. Nhưng thực tế, tính cách của họ có thể bổ sung cho nhau. Hướng nội giúp cân bằng sự sôi nổi của hướng ngoại, còn hướng ngoại mở ra thế giới và trải nghiệm mới cho hướng nội. Khi biết tôn trọng và thấu hiểu nhu cầu của nhau, họ hoàn toàn có thể tạo nên một mối quan hệ hòa hợp. Ảnh: Pexels.

3. Hoàn toàn ổn khi ở một mình : Nhiều người lầm tưởng rằng người hướng nội luôn thoải mái và hạnh phúc khi ở một mình. Thực tế, họ vẫn cần sự kết nối và những mối quan hệ ý nghĩa, chỉ là cách họ nạp lại năng lượng khác với người hướng ngoại. Thay vì liên tục tham gia các hoạt động sôi nổi, họ chọn dành thời gian với những người thật sự thân thiết. Ảnh: Pexels.

4. Thông minh hơn người hướng ngoại: Không ít người mặc định rằng người hướng nội thường sâu sắc và thông minh hơn người hướng ngoại, chỉ vì họ ít nói và hay quan sát. Thực tế, mức độ thông minh không phụ thuộc vào việc bạn hướng nội hay hướng ngoại mà nằm ở cách mỗi người tiếp nhận, xử lý và vận dụng thông tin. Người hướng nội có thể nổi bật ở khả năng tập trung và phân tích, trong khi người hướng ngoại lại giỏi kết nối, ứng biến và học hỏi qua tương tác. Cả hai đều có tiềm năng trí tuệ như nhau, chỉ khác nhau ở cách họ thể hiện và khai thác nó. Ảnh: Pexels.

5. Ghét giao tiếp xã hội: Nhiều người thường hiểu lầm rằng người hướng nội là những người ghét giao tiếp xã hội, luôn muốn tránh xa đám đông. Thực tế, họ không hề ghét tương tác mà chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện trong những nhóm nhỏ, sâu sắc và có ý nghĩa. Ảnh: Pexels.

6. Không có khả năng lãnh đạo: Lãnh đạo không chỉ có nghĩa là luôn nói to và đứng trước đám đông. Nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại trong lịch sử là người hướng nội. Họ có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, suy nghĩ chiến lược và đưa ra quyết định cẩn trọng. Họ thường tạo ra môi trường làm việc yên tĩnh và hiệu quả, nơi mọi người đều được lắng nghe và tôn trọng. Ảnh: Pexels.

7. Người hướng nội không tự tin: Sự tự tin không phụ thuộc vào việc bạn hướng nội hay hướng ngoại. Người hướng nội có thể rất tự tin vào năng lực và kiến thức của mình. Họ có thể thể hiện sự tự tin đó thông qua công việc, ý tưởng và các mối quan hệ có ý nghĩa, thay vì thông qua việc thu hút sự chú ý của mọi người. Ảnh: Phương Lâm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.