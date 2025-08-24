7 loại nước rất tốt cho người bệnh tiểu đường

Kết hợp những loại đồ uống này vào thói quen hàng ngày có thể giúp giảm và ổn định lượng đường trong máu, rất có lợi cho bệnh nhân tiểu đường.

Các loại nước ép rau củ chứa ít calo, rất giàu dinh dưỡng, tốt cho người bị tiểu đường. Ảnh: Prevention.

Duy trì đủ nước có nghĩa là uống đủ nước để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, rất quan trọng đối với những người bị tiểu đường. Tuy nhiên, khi kiểm soát bệnh tiểu đường, bạn cần phải chọn lọc đồ uống góp phần ổn định lượng đường trong máu.

- Nước lọc:

Theo GoodRx, nước lọc là thức uống tốt nhất cho mọi người, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường. Nước lọc cung cấp nước tự nhiên và không chứa carbohydrate hay calo.

Lượng nước cần uống mỗi ngày phụ thuộc vào độ tuổi, mức độ hoạt động và các tình trạng sức khỏe khác của mỗi người. Tuy nhiên, nếu khát, bạn nên uống một cốc nước lọc. Bạn có thể thêm một ít chanh hoặc trái cây để tăng hương vị không lo tăng đường huyết do không chứa carbohydrate và calo.

- Nước ép rau củ:

Nước ép rau củ có thể không làm tăng lượng đường trong máu nhiều như nước ép trái cây. Hãy cân nhắc uống các loại nước ép từ cà chua, cà rốt, cần tây hoặc cải xoăn.

Những hỗn hợp rau củ này có thể là lựa chọn tốt, vì chúng giàu dinh dưỡng mà không chứa bất kỳ loại đường bổ sung nào. Để có lựa chọn tốt hơn, hãy tự làm tại nhà hoặc nếu mua sẵn, hãy kiểm tra nhãn trên chai.

- Trà thảo mộc:

Theo Medical News Today, trà thảo mộc là cách khác để tạo hương vị cho nước. Đun sôi lá của một số loại cây trong nước có thể tăng thêm hương vị và lợi ích cho sức khỏe. Ví dụ, rễ cam thảo mang lại vị ngọt nhẹ mà không làm tăng lượng đường trong máu. Cam thảo có thể có khả năng giúp giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường.

- Trà xanh:

Hoạt chất EGCG - catechin chính trong trà xanh giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ trà xanh có thể cải thiện độ nhạy insulin, hạ đường huyết lúc đói và giảm chỉ số đường huyết trung bình HbA1c.

Một phân tích tổng hợp toàn diện năm 2019 bao gồm 27 nghiên cứu đã phát hiện tiêu thụ trà xanh trong ngắn và dài hạn đều giúp giảm đường huyết lúc đói.

- Nước ép mướp đắng:

Mướp đắng hay khổ qua có chứa các hợp chất có thể mô phỏng hoạt động của insulin, giúp hạ đường huyết. Mướp đắng chứa ít nhất 3 hoạt chất có đặc tính chống tiểu đường, bao gồm charanti, vicine và hợp chất giống insulin được gọi là polypeptide-p.

Những chất này hoạt động riêng lẻ hoặc cùng nhau để giúp giảm lượng đường trong máu. Uống nước ép khổ qua vào buổi sáng có thể đặc biệt hiệu quả.

- Sữa:

Sữa cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng, tốt cho sức khỏe. Sữa nguyên chất làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu, ít làm tăng lượng đường trong máu. Người tiểu đường có thể uống 2-3 ly sữa (tối đa 230 ml) mỗi ngày. Nên chọn loại nguyên chất, ít béo hoặc không béo để phù hợp với kế hoạch kiểm soát bệnh tiểu đường.

- Sinh tố trái cây:

Sinh tố trái cây từ táo hay quả mọng như dâu tây, việt quất, nhỏ giàu vitamin, chất dinh dưỡng. Xay trái cây với một ít đá và thưởng thức 100 ml mỗi ngày. Hạn chế thêm sữa, đường và các hương vị vào nước ép để tránh ảnh hưởng đến đường huyết.