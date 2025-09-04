7 lý do khiến trẻ khó tập trung khi học

Thiếu động lực: Khi thiếu động lực, trẻ sẽ không muốn tập trung, dễ bỏ cuộc và tìm cách làm những việc mình thích hơn. Phụ huynh và giáo viên có thể giúp đỡ bằng cách nhắc nhở trẻ về những lợi ích mà việc học mang lại. Chẳng hạn, nếu trẻ thích robot, cha mẹ, thầy cô có thể nói với trẻ rằng nếu học tốt ngay từ bây giờ, con có thể chế tạo được robot trong tương lai.

Không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn: Áp lực học tập, thiếu thời gian nghỉ ngơi, vui chơi sẽ khiến trẻ bị ức chế thần kinh, mệt mỏi… Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm khả năng tập trung, khiến trẻ khó theo kịp bạn bè, từ đó dẫn đến cảm giác chán nản và không muốn học.

Không hiểu rõ giá trị của việc học: Trẻ em có thể gặp khó khăn trong việc học nếu chúng coi môn học này là vô nghĩa. Cha mẹ thường giải thích đơn giản là việc học có thể mang lại điểm tốt, điều cần thiết để thành công trong cuộc sống. Nhưng không giống người lớn, trẻ không có kinh nghiệm trong cuộc sống và có thể không hiểu tại sao thành công lại quan trọng. Vì vậy, trẻ cảm thấy việc học không có ích.

Vượt trội hơn so với bạn bè: Một khả năng là con bạn đã nắm vững kiến thức, thậm chí vượt trước chương trình học hoặc ở trình độ cao hơn so với các bạn cùng lớp. Trong trường hợp này, trẻ có thể cảm thấy bài học quá dễ, dẫn đến mất hứng thú và không còn tập trung.

Cha mẹ kỳ vọng quá cao: Nhiều phụ huynh thường tin rằng việc đặt kỳ vọng cao sẽ thúc đẩy trẻ phát triển. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng ở mức độ nào đó. Kỳ vọng quá cao có thể là lý do khiến trẻ không có động lực khi bị thất bại. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng, trầm cảm ở trẻ, từ đó tác động tiêu cực đến kết quả học tập.

Sử dụng thiết bị điện tử quá mức: Việc tiếp xúc quá nhiều với điện thoại, máy tính bảng hay trò chơi điện tử sẽ làm giảm khả năng tập trung của trẻ. Các thiết bị này cung cấp thông tin và hình ảnh liên tục, khiến não bộ quen với việc tiếp nhận các kích thích ngắn, dẫn đến khó khăn khi phải tập trung vào một nhiệm vụ trong thời gian dài.

Môi trường học tập không thoải mái: Các yếu tố khác cũng rất quan trọng, chẳng hạn như việc trẻ cảm thấy thoải mái và an toàn trong môi trường học tập. Cha mẹ nên đảm bảo trẻ được học trong một không gian đầy đủ ánh sáng và trang thiết bị. Ngoài ra, những vấn đề trong quan hệ bạn bè (như bị bắt nạt) hoặc mâu thuẫn với giáo viên cũng có thể làm giảm động lực học tập của trẻ.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.