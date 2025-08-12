7 thần đồng STEM nổi tiếng một thời giờ ra sao?

1. Shravan và Sanjay Kumaran: Năm 2011, hai anh em Shravan (sinh năm 1999) và Sanjay Kumaran (sinh năm 2001) đã gây chấn động giới công nghệ Ấn Độ khi trở thành CEO trẻ nhất ở tuổi 8 và 10. Với niềm đam mê và tài năng lập trình, họ đã thành lập công ty phát triển ứng dụng di động GoDimensions. Hai anh em đã tạo ra 12 ứng dụng chính thức, 150 ứng dụng thử nghiệm, thu về hơn 100.000 lượt tải xuống tại hơn 50 quốc gia. Sau đó, hai anh em đã chuyển đến Mỹ để học Khoa học Máy tính tại Đại học Texas A&M. Shravan tốt nghiệp năm 2021, trở thành nhà phát triển phần mềm tại Salesforce. Còn Sanjay tốt nghiệp năm 2023, là kỹ sư phần mềm tại Microsoft. Ảnh: Forbes.

2. Gitanjali Rao: Gitanjali Rao (sinh năm 2005) là một thần đồng công nghệ. Năm 11 tuổi, cô nổi tiếng khắp thế giới khi phát minh Tethys - một thiết bị giúp phát hiện chì trong nước. Không dừng lại ở đó, Gitanjali tiếp tục gây ấn tượng với hai phát minh khác là Epione (phát hiện nghiện thuốc giảm đau opioid), Kindly (ứng dụng AI chống bắt nạt mạng, hợp tác với UNICEF). Hiện tại, Gitanjali Rao là sinh viên tại Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), theo học chuyên ngành Kỹ thuật sinh học. Ảnh: Sharif Hamza.

3. Kairan Quazi: Kairan Quazi (sinh năm 2009) là thần đồng người Mỹ gốc Bangladesh. Khi mới 2 tuổi, cậu đã có thể nói những câu hoàn chỉnh, sau đó nhanh chóng thể hiện niềm đam mê với giải tích và hóa học hữu cơ. Cậu là thành viên của Mensa International, tổ chức dành cho những người có chỉ số IQ cao. Hiện tại, ở tuổi 15, Kairan đang làm kỹ sư phần mềm tại SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk. Cậu làm việc trong bộ phận Starlink và là nhân viên trẻ tuổi nhất của công ty này. Ảnh: Sfchronicle.

4. Tanishq Abraham: Hoàn thành chương trình trung học khi mới 10 tuổi, hai năm sau, Tanishq (sinh năm 2003) được nhận vào Đại học California và nhận bằng cử nhân năm 14 tuổi. Sau đó, ở tuổi 19, anh tiếp tục nhận bằng tiến sĩ. Hiện tại, Tanishq đang giữ vai trò là CEO của công ty Sophont, nơi anh phát triển các mô hình đa nền tảng cho y học. Trước đó, anh là giám đốc nghiên cứu tại Stability AI, đồng thời cũng là người sáng lập và CEO của Trung tâm Nghiên cứu AI Y học (MedARC), một tổ chức tập trung phát triển các mô hình AI nền tảng cho lĩnh vực y tế. Ảnh: NBC News.

5. Alia Sabur: Alia Sabur (sinh năm 1989) là thần đồng đến từ New York (Mỹ) với chỉ số IQ được đánh giá là "ngoài bảng xếp hạng". Cô học đọc từ khi mới 8 tháng tuổi và hoàn thành chương trình tiểu học khi mới 5 tuổi. Ở tuổi 18, cô lập kỷ lục thế giới khi trở thành nữ giáo sư đại học trẻ tuổi nhất, dạy Toán và Vật lý tại Đại học Southern (New Orleans, Mỹ) và sau đó là Đại học Konkuk (Seoul, Hàn Quốc). Ở tuổi 21, Alia Sabur quyết định chuyển hướng sang học luật. Cô chuyên về luật sở hữu trí tuệ và bắt đầu làm việc tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ khi mới 26 tuổi. Ảnh: Aliasabur.

6. Colin Carlson: Sinh năm 1996, Colin Carlson vào Đại học Connecticut (Mỹ) năm 12 tuổi, học các chuyên ngành Nghiên cứu môi trường, Sinh thái học và Sinh học tiến hóa. Sau đó, Colin tiếp tục theo học và lấy bằng tiến sĩ về Khoa học Môi trường tại Đại học California, Berkeley. Hiện tại, anh đang là giáo sư trợ lý tại trường Y tế Công cộng Yale. Ngoài ra, anh cũng là nhà sáng lập, CEO của Viện Verena - tổ chức chuyên nghiên cứu cách thức các cơ chế phân tử tác động đến sự xuất hiện và lây lan của dịch bệnh. Ảnh: Georgetown.edu.

7. Jeremy Schule: Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là kỹ sư hàng không vũ trụ, Jeremy Schuler (sinh năm 2004) bộc lộ trí tuệ vượt trội từ rất sớm. Trước 2 tuổi, cậu đã có thể đọc thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Năm 12 tuổi, cậu gây chú ý khi trở thành tân sinh viên trẻ nhất tại Đại học Cornell (Mỹ). Bốn năm sau, Jeremy tốt nghiệp thủ khoa, đồng thời nhận bằng danh dự của khoa. Cậu trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất trong lịch sử Đại học Cornell. Ngay sau đó, cậu tiếp tục theo đuổi bằng tiến sĩ Vật lý lý thuyết tại Đại học Maryland (Mỹ). Ảnh: Masason Foundation.

