7 thiên tài toán gây chấn động lịch sử nhờ tự học

1. Srinivasa Ramanujan (1887-1920): Ông là một trong những nhà toán học lỗi lạc nhất thế giới. Srinivasa đã có những đóng góp đột phá trong nhiều lĩnh vực như hàm elliptic, phân số liên tục, chuỗi vô hạn, lý thuyết số giải tích. Dù có tài năng phi thường, cuộc đời Ramanujan lại rất khó khăn. Ông thất nghiệp và sống trong cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, khả năng toán học của ông đã gây ấn tượng mạnh với nhà toán học người Anh Godfrey H. Hardy. Nhờ đó, ông nhận được học bổng từ Đại học Cambridge (Anh). Dù vậy, Ramanujan không học chuyên ngành Toán mà theo đuổi nghiên cứu. Ông tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Khoa học về nghiên cứu. Ảnh: Kristina Armitage/Quanta Magazine.

2. Stefan Banach: Ông được biết đến là người đặt nền móng cho ngành giải tích hàm hiện đại và có những đóng góp quan trọng cho lý thuyết không gian vectơ tô-pô, lý thuyết độ đo và tích phân. Sau khi thế chiến thứ nhất kết thúc, nhờ sự giúp đỡ của GS Hugo Steinhaus (nhà toán học Ba Lan), Stefan được nhận vào làm trợ giảng tại Đại học Bách khoa Lwow (Ukraine). Điều đáng kinh ngạc là dù không hề tốt nghiệp đại học, ông vẫn bảo vệ thành công và nhận bằng tiến sĩ. Ảnh: Polishhistory.

3. Oliver Heaviside: Ông là một nhà toán học và vật lý học, người đã dự đoán sự tồn tại của tầng điện ly. Phần lớn các công trình của ông tập trung vào nghiên cứu về điện, sử dụng một phương pháp toán học tiên tiến để phân tích các dòng điện quá độ trong mạch điện. Oliver lớn lên trong một khu phố nghèo khó ở London (Anh). Ông mắc bệnh sốt ban đỏ nghiêm trọng, dẫn đến việc bị điếc một phần. Khuyết tật này khiến ông gặp nhiều khó khăn trong việc kết bạn ở trường và cuối cùng phải bỏ học vào năm 16 tuổi. Nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn của người chú Sir Charles Wheatstone (nhà phát minh điện báo), ông đã tự học ngôn ngữ, âm nhạc và điện báo. Ảnh: Devonlive.

4. Mary Everest Boole: Thuở nhỏ, Boole sống tại Pháp và được dạy toán riêng. Khi trở về Anh năm 11 tuổi, việc học của bà bị gián đoạn. Dù vậy, Boole vẫn trở thành một nhà toán học lỗi lạc nhờ vào tinh thần tự học. Bà nổi tiếng với những tác phẩm như Philosophy and Fun of Algebra (cách tiếp cận môn đại số theo hướng tích cực), phương pháp giảng dạy toán học cho trẻ em, sử dụng các hoạt động vui chơi để khơi dậy niềm đam mê học tập. Ảnh: Kieranmccarthy.

5. Florence Nightingale: Ngay từ nhỏ, Florence đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với toán học và được cha dạy dỗ. Sau này, bà đã ứng dụng kiến thức toán học của mình để cải thiện chất lượng chăm sóc y tế tại Anh. Bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu, bà đã chỉ ra vệ sinh kém trong bệnh viện chính là nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh nhân tử vong. Florence cũng là một trong những người đầu tiên sử dụng biểu đồ tròn để trực quan hóa dữ liệu. Bà được ghi nhận là người đã sáng tạo ra biểu đồ vùng cực - một công cụ thống kê đột phá vào thời điểm đó. Ảnh: QS.

6. Benjamin Banneker: Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên, ông còn xuất sắc trong lĩnh vực toán học. Xuất thân từ một gia đình không có điều kiện học hành bài bản, Banneker chủ yếu tự học để trau dồi kiến thức. Ông được xem là nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu về thuyết tương đối của thời gian và không gian. Những khám phá của ông được cho là đi trước cả Einstein tới hai thế kỷ. Ảnh: Historyhit.

7. Thomas Fuller: Ông là một người châu Phi, bị bắt cóc khỏi quê hương năm 14 tuổi và bị bán làm nô lệ. Những người xung quanh nhanh chóng nhận ra khả năng toán học bẩm sinh của ông. Điều đáng kinh ngạc là ông chưa bao giờ học đọc hay học viết nhưng có khả năng giải các bài toán phức tạp nhanh chóng và chính xác mà không cần đến giấy hay bút chì. Sau đó, những nhà hoạt động chống chế độ nô lệ đã tìm thấy và dùng câu chuyện của ông để phản bác lại quan niệm người da đen kém thông minh hơn người da trắng. Ảnh: Platformsafrica.

