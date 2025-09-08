7 thói quen của bố mẹ nuôi con xuất chúng

1. Khen ngợi lòng tốt, nỗ lực và sự kiên trì: Theo Ladders, cha mẹ của những đứa trẻ thành công khen ngợi những điều mà trẻ có thể kiểm soát, ví dụ như lòng tốt hay sự nỗ lực. Ngược lại, những yếu tố như ngoại hình hay trí thông minh là điều trẻ không thể tự quyết định. TS Carol Dweck, chuyên gia tâm lý học phát triển, chỉ ra việc khen ngợi trí thông minh dễ khiến trẻ cảm thấy chán nản khi đối mặt với thất bại, vì chúng nghĩ rằng chỉ những người thông minh bẩm sinh mới có thể làm được. Điều này dễ cản trở sự phát triển lâu dài của con.

2. Thể hiện tình cảm ngay từ khi con còn nhỏ: Cảm giác được yêu thương và chấp nhận ngay từ khi còn bé sẽ giúp trẻ có nền tảng vững chắc cho tương lai. Các nghiên cứu đã chỉ ra sự ấm áp và tình cảm của cha mẹ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ củng cố tình cảm gia đình mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện. Cụ thể, trẻ sẽ có lòng tự trọng cao hơn, thành tích học tập tốt hơn, kỹ năng giao tiếp với cha mẹ được cải thiện và ít gặp các vấn đề về hành vi.

3. Để trẻ tự đưa ra quyết định: Việc cho phép trẻ tự đưa ra quyết định, từ những điều nhỏ nhặt như chọn trò chơi đến việc lớn hơn như lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại cuối tuần, sẽ giúp trẻ học được nhiều kỹ năng quan trọng. Đó là cách để trẻ bắt đầu tư duy lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và tìm kiếm thông tin - những yếu tố then chốt cho thành công trong học tập và sự nghiệp sau này.

4. Đọc sách cùng con: Đọc sách giúp trẻ tiếp xúc với các từ vựng, khái niệm mới và cho phép chúng đắm chìm trong một thế giới quan hoàn toàn khác. Một nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Mỹ cho thấy những đứa trẻ được đọc sách cùng cha mẹ thường xuyên sẽ có tiềm năng phát triển tốt hơn bạn bè cùng trang lứa. Các em sẽ phát triển kỹ năng tư duy, tưởng tượng và giao tiếp một cách mạnh mẽ. Do đó, cha mẹ nên dành ít nhất 20 phút mỗi ngày để đọc sách cùng trẻ.

5. Khuyến khích sự tự tin: Việc này tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của trẻ sau này, giúp con dám mơ lớn và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Ngay từ nhỏ, những người thành công đã luôn tin rằng họ có thể đạt được những thành tựu phi thường, chứ không chỉ những người mà họ nhìn thấy trên TV hoặc đọc trên tin tức. Khi cha mẹ khuyến khích sự tự tin, thay vì chỉ trích và hạ thấp mỗi khi con thất bại, con sẽ có nhiều khả năng đạt được thành tích cao nhất và tin rằng mình sẽ vươn lên đỉnh cao.

6. Dạy trẻ giúp đỡ việc nhà: Điều quan trọng là dạy trẻ biết cách tự giác giúp đỡ mà không cần phải nhắc nhở. Hãy bắt đầu bằng cách khen ngợi khi trẻ chủ động làm việc tốt, và làm gương bằng cách cùng chia sẻ việc nhà với bạn đời. Khi lớn lên, những đứa trẻ được dạy làm việc nhà sẽ phát triển tinh thần trách nhiệm, khả năng giải quyết vấn đề và sự chủ động.

7. Để con tự lập từ bé: Bà Esther Wojcicki, mẹ của hai doanh nhân người Mỹ Susan và Anne Wojcicki, cho biết bí quyết dạy con thành công của bà là để con tự lập từ sớm. Sự tự lập giúp Susan và Anne có cảm giác tự do, tự tin và cư xử có trách nhiệm hơn những đứa trẻ khác. Khảo sát của Đại học Harvard cũng cho thấy 85% doanh nhân thành đạt đều có tính tự lập từ nhỏ. Những người này có tính cách độc lập, nắm bắt tình hình chuẩn xác, biết đưa ra quyết định đúng đắn.

