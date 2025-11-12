7 thứ trong tủ lạnh cần vứt bỏ ngay để tránh 'rước họa vào thân'

Một số loại đồ ăn dù được làm lạnh vẫn có thể nhanh chóng biến chất, trở thành ổ vi khuẩn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Việc bảo quản thức ăn đúng cách giúp giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Freepik.

Tủ lạnh là vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình, giúp kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm, giảm lãng phí và đảm bảo bữa ăn luôn sẵn sàng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần cho đồ ăn vào tủ lạnh là có thể “giữ tươi mãi mãi”.

Thực tế, không phải loại thực phẩm nào cũng thích hợp để bảo quản lạnh, và việc để đồ ăn trong tủ quá lâu có thể biến nó thành “ổ vi khuẩn” tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, theo QQ News.

Thực phẩm đóng hộp đã mở

Nhiều người có thói quen để nguyên lon cá hộp, thịt hộp hoặc sữa đặc đã mở vào tủ lạnh. Tuy nhiên, lớp thiếc hoặc nhôm bên trong lon có thể phản ứng với không khí và thực phẩm, khiến kim loại hòa tan vào thức ăn.

Việc tiếp xúc lâu trong môi trường ẩm lạnh dễ tạo ra mùi kim loại khó chịu, thậm chí làm thay đổi hương vị và gây kích ứng tiêu hóa. Bên cạnh đó, thức ăn khi tiếp xúc môi trường bên ngoài cũng tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Sau khi mở, bạn nên đổ toàn bộ phần còn lại ra hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa chuyên dụng có nắp đậy kín và sử dụng trong vòng 2-3 ngày.

Mứt đã sủi bọt

Tiến sĩ Kantha Shelke, chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Thực phẩm, cho biết nếu nhận thấy mứt, vốn có kết cấu đặc sệt, bắt đầu xuất hiện bong bóng nhỏ hay sủi bọt, đó là dấu hiệu quá trình lên men đã bắt đầu. Ngay cả với những loại mứt có hàm lượng đường cao, sự hình thành của các bọt khí này cho thấy nấm men đang hoạt động, chuyển hóa đường thành cồn và khí carbon dioxide. Khi đó, mứt đã bắt đầu hỏng và không còn an toàn để sử dụng.

Thức ăn thừa

Một thói quen gây hại khác là giữ đồ ăn thừa quá lâu. Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thức ăn nấu chín chỉ nên bảo quản trong ngăn mát từ 3 đến 4 ngày. Vi khuẩn Bacillus cereus vẫn có thể tồn tại trong môi trường lạnh và phát triển mạnh khi hâm lại ở nhiệt độ thấp.

Do đó, sau bữa ăn, chỉ nên để thức ăn nguội tự nhiên trong khoảng hai tiếng rồi cất vào hộp kín. Khi muốn dùng lại, cần hâm nóng kỹ đến ít nhất 74 độ C để tiêu diệt vi khuẩn. Nếu thấy đồ ăn có mùi chua, nổi váng hay tách nước, bạn nên bỏ ngay.

Trái cây đã mốc

Nhiều người nghĩ chỉ cần cắt bỏ phần mốc là có thể ăn phần còn lại. Thực ra, với các loại quả mềm như dâu tây, nho, đào hay hồng, nấm mốc lan rất nhanh vào phần thịt quả, dù bên ngoài chỉ là một đốm nhỏ.

Một khi đã xuất hiện mốc, toàn bộ quả cần được bỏ đi để tránh lây nhiễm sang các loại thực phẩm khác. Để hạn chế hư hỏng, bạn nên mua lượng vừa phải, rửa sạch, lau khô rồi bảo quản trong hộp thoáng khí có lót khăn giấy hút ẩm.

Dưa muối để lâu

Tiến sĩ Kantha Shelke cho biết dù có độ mặn cao, nhưng nếu quá trình lên men bị gián đoạn hoặc nhiễm tạp khuẩn, vi sinh vật có hại vẫn phát triển được trong dưa muối, kim chi. Khi các loại thực phẩm này mất giòn, mềm nhũn hoặc có lớp màng trắng nổi trên mặt nước muối, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng đã hỏng.

Không nên cố gạn bỏ lớp màng đó để ăn tiếp, vì vi khuẩn đã lan khắp hũ. Cách tốt nhất để bảo quản là luôn dùng dụng cụ sạch và khô khi gắp, đậy kín nắp và giữ lạnh ở nhiệt độ dưới 5 độ C.

Thức ăn để bên ngoài quá lâu

Một lỗi thường gặp khác là để đồ ăn chín ngoài nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh. Khi thực phẩm để ngoài quá hai tiếng (hoặc chỉ một tiếng nếu thời tiết nóng), vi khuẩn bắt đầu sinh sôi nhanh chóng.

Các loại canh, thịt, cơm để ngoài không khí trong thời gian dài có thể chứa lượng vi khuẩn vượt ngưỡng an toàn, dù nhìn bề ngoài vẫn bình thường. Chính vì thế, đối với các loại thức ăn đã để bên ngoài quá lâu, bạn tốt nhất nên dùng ngay thay vì bảo quản trong tủ lạnh.

Mayonnaise

Dù được trộn sẵn, nhưng vì chứa trứng và dầu, mayonnaise rất dễ tách lớp nếu nhiễm khuẩn. Khi thấy dầu nổi lên, kết cấu lợn cợn hoặc có mùi chua, đó là dấu hiệu sản phẩm đã biến chất.

Mayonnaise hỏng có thể khiến người dùng buồn nôn, đau bụng hoặc ngộ độc do vi khuẩn Salmonella. Sau khi mở nắp, chỉ nên bảo quản dưới 5 độ C và dùng trong vòng hai tháng, luôn sử dụng thìa sạch, khô để tránh đưa vi khuẩn vào lọ.