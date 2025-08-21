7 thực phẩm vừa rẻ vừa là 'bạn tốt' của người bệnh tiểu đường

Dù bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường hay chỉ đơn giản là muốn ăn uống lành mạnh hơn, điều quan trọng là phải ăn uống thông minh và cân bằng.

Chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát bệnh hiệu quả. Ảnh: Healthline.

Theo nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, các loại thực phẩm như rau không chứa tinh bột, trái cây nguyên hạt, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và rau lá xanh rất tốt cho việc kiểm soát đường huyết. Thực phẩm giàu chất xơ và tinh bột kháng - có trong các loại đậu và khoai tây luộc - cũng có thể giúp ích, trong khi nên hạn chế đường bổ sung.

Dưới đây là những thực phẩm dễ làm, ngon miệng, hỗ trợ sức khỏe và giúp kiểm soát đường huyết.

- Cá béo:

Theo Health Shots, cá có thể là nguồn protein tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Cá hồi, cá trích, cá cơm, cá mòi và cá thu rất giàu axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ cao nên đảm bảo ăn đủ lượng chất béo này thường xuyên.

DHA và EPA có trong cá béo bảo vệ các tế bào lót mạch máu bằng cách giảm dấu hiệu viêm nhiễm và cải thiện chức năng động mạch sau khi ăn. Theo nghiên cứu do khoa Y, Đại học Minnesota (Mỹ) thực hiện, dầu cá làm thay đổi phản ứng mạch máu và ảnh hưởng tích cực đến đặc điểm thành động mạch ở bệnh nhân tiểu đường.

- Trứng:

Món ăn phổ biến này là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Các nhà khoa học cho biết những người mắc bệnh tiểu đường type 2 ăn 2 quả trứng mỗi ngày như một phần của chế độ ăn giàu protein đã cải thiện lượng cholesterol và lượng đường trong máu.

- Sữa chua Hy Lạp:

Thực phẩm giàu canxi này không chỉ giúp cơ thể mát mẻ trong thời tiết oi bức mà lợi khuẩn trong sữa chua Hy Lạp còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Sữa chua Hy Lạp cũng chứa ít carbohydrate hơn sữa chua thông thường.

Các nghiên cứu đã chỉ ra protein trong sữa chua giúp giảm cân và cải thiện đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2.

- Các loại đậu:

Các nghiên cứu đã chỉ ra những người thường xuyên ăn đậu Hà Lan, đậu lăng và đậu đen ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường type 2. Các loại đậu này cũng giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu.

- Khoai tây:

Theo India Times, khoai tây có thể là một phần của chế độ ăn uống thân thiện với đường huyết nếu bạn chế biến và kết hợp chúng khôn ngoan. Luộc khoai tây còn vỏ sẽ có chỉ số đường huyết thấp hơn so với chiên, và làm nguội khoai tây sau khi nấu giúp hình thành tinh bột kháng, giúp làm giảm lượng đường trong máu tăng đột biến.

Khi ăn điều độ, khoai tây cũng cung cấp chất xơ và các dưỡng chất quan trọng như kali. Để kiểm soát đường huyết tốt hơn nữa, hãy kết hợp khoai tây với chất xơ, protein hoặc chất béo lành mạnh - như đậu lăng, rau lá xanh, hoặc một chút dầu ô liu.

- Yến mạch:

Yến mạch là món ăn ấm áp, dễ ăn mà lại rất tốt cho lượng đường trong máu. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là beta-glucan, yến mạch giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa lượng đường tăng đột biến.

Một bát yến mạch ấm vào buổi sáng có thể giúp bạn no lâu và ổn định đến tận trưa. Thêm quế hoặc quả mọng lên trên, bạn sẽ có một bữa ăn ngon miệng. Tuy nhiên, tốt nhất là nên ăn ở mức độ vừa phải.

- Dâu tây:

Loại quả này thực chất chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin, giúp giảm cholesterol và insulin sau bữa ăn. Nghiên cứu do Bệnh viện St. Michael ở Toronto, Canada thực hiện, cho thấy dâu tây cải thiện lượng đường trong máu và các yếu tố nguy cơ bệnh tim ở bệnh nhân tiểu đường type 2.