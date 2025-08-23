7 trường công an công bố điểm chuẩn

Các trường công an đã công bố điểm chuẩn năm 2025, áp dụng với hai phương thức xét kết hợp bài thi đánh giá Bộ Công an.

Các chiến sĩ công an tham gia A50. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo đó, năm 2025, Đại học Phòng cháy chữa cháy lấy điểm chuẩn dao động từ 19,75 đến 24,23 điểm.

Đây là điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá.

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy cụ thể như sau:

Khu vực/đối tượng Điểm chuẩn Phía bắc Nam 21,1 điểm

(Nếu có tổng điểm xét tuyển là 21,1, thí sinh cần đạt điều kiện điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 60/100 điểm) Nữ 24,23 điểm Phía nam Nam 19,75 điểm Nữ 23,62 điểm

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8; nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 về công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước ngày 5/9.

Sau khi tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2025, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh, công an các đơn vị, địa phương quản lý và đưa vào hồ sơ nhập học của thí sinh; tập hợp danh sách thí sinh xác nhận nhập học, gửi văn bản trao đổi về trường trước ngày 6/9 để tổng hợp, công bố thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an.

Còn tại Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, điểm chuẩn dao động 19,05-25,21 điểm. Trong đó, điểm chuẩn cao nhất áp dụng với thí sinh nữ phía bắc đăng ký nhóm ngành Kỹ thuật - hậu cần. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ở khu vực phía bắc, thí sinh nam cần đạt 22,51 điểm để trúng tuyển, trong khi thí sinh nữ cần tới 25,21 điểm. Ở khu vực phía nam, điểm chuẩn là 21,74 và 23,57 điểm, lần lượt với thí sinh nam và nữ.

Học viện An ninh nhân dân cũng đã công bố điểm chuẩn. Theo đó, thí sinh nữ vùng 3 áp dụng điểm chuẩn cao nhất - 26,27 điểm; thấp nhất là thí sinh nam vùng 8 - 18,78 điểm. Cụ thể như sau:

Năm 2025, thí sinh nữ vùng 2 có mức điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Cảnh sát nhân dân, với 26,01 điểm. Tiếp đó là thí sinh nữ vùng 1, với 25,24 điểm. Cụ thể như sau:

Ở Đại học An ninh nhân dân, thí sinh nam ở vùng 8 có điểm chuẩn thấp nhất, chỉ 17,66 điểm. Trong khi đó, thí sinh nữ vùng 4 phải đạt tới 26,05 điểm mới trúng tuyển. Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:

Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo điểm trúng tuyển năm 2025 dao động 15,95 đến 26,28 điểm, thí sinh nữ vùng 5 có điểm chuẩn cao nhất.

Với thí sinh nam vùng 7, trường áp dụng tiêu chí phụ. Theo đó, nếu nhiều thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển 21,44 điểm, người trúng tuyển phải có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 65,5 điểm trở lên. Điểm chuẩn cụ thể dành cho các nhóm đối tượng như sau:

Năm 2025, các trường được Bộ Công an giao tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu. Trong đó, Học viện An ninh nhân dân tuyển 540 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân 530 chỉ tiêu; Học viện Chính trị Công an nhân dân 100 chỉ tiêu; Học viện quốc tế 50 chỉ tiêu; Đại học An ninh nhân dân 260 chỉ tiêu; Đại học Cảnh sát nhân dân 420 chỉ tiêu; Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 chỉ tiêu; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân 250 chỉ tiêu.