72 giờ ở Đà Nẵng qua con mắt phóng viên Singapore

Chỉ cách Singapore khoảng 2,5 giờ bay, thành phố biển Đà Nẵng mang đến một cái nhìn sống động về cách Việt Nam kết hợp hài hòa ẩm thực, văn hóa, thiên nhiên và lịch sử, CNA viết.

Ngắm cầu Rồng lên đèn là một trải nghiệm không thể bỏ qua cho du khách lần đầu đến Đà Nẵng. Ảnh: iStock.

Không phải ngẫu nhiên mà cố đầu bếp Anthony Bourdain, người từng ghi hình 8 chương trình tại Việt Nam, phải thốt lên: "Việt Nam như níu lấy bạn mãi mãi. Một khi yêu, là yêu trọn đời".

Một trong những cách tuyệt nhất để cảm nhận Đà Nẵng là tham gia tour ẩm thực do các bạn trẻ địa phương dẫn dắt, Chris Dwyer, phóng viên Channel News Asia (CNA), chia sẻ.

Theo chân Helen từ @danangcuisine, ông cùng ê-kíp khám phá 4 hàng quán nổi tiếng, mở đầu bằng mì Quảng - món ăn đặc trưng của vùng đất này.

Một tour ẩm thực đường phố đưa du khách đến những món ăn địa phương ngon nhất. Ảnh: Chris Dwyer.

"Vị ngọt từ nước hầm xương, nghệ vàng, rau sống, tôm, thịt… hòa quyện tạo nên hương vị khó quên. Thêm ít chanh, rau mùi, đậu phộng và bánh tráng nướng là đủ làm hài lòng mọi giác quan", Chris Dwyer nhận xét.

Một món đáng nhớ khác là bánh xèo Bà Dưỡng. Bánh giòn rụm, cuốn cùng rau, thịt nướng và chấm nước chấm làm từ gan heo, đậu phộng, mắm tôm và tỏi ớt. Ngoài ra, khắp thành phố còn vô số quán ngon - cứ nhìn nơi nào đông khách địa phương là có thể yên tâm.

Món bánh xèo và nem nướng bình dân ở Đà Nẵng. Ảnh: Chris Dwyer.

Đà Nẵng là thành phố cảng lớn với bãi biển Mỹ Khê trải dài, thích hợp để tắm nắng, thư giãn hay ăn uống bên biển. Hãy dành thời gian đi bộ, khám phá các ngóc ngách, cảm nhận đời sống thường nhật của người dân địa phương, CNA gợi ý.

Cầu Rồng là điểm check-in không thể thiếu khi đến Đà Nẵng, nhất là vào buổi tối khi ánh đèn rực sáng lung linh. Cách đó không xa là chợ đêm Sơn Trà, nơi du khách có thể tìm thấy những món quà lưu niệm và đồ ăn vặt.

"Nếu muốn trải nghiệm độc đáo hơn, bạn có thể đến Cầu Vàng - cây cầu dài 500 m được 'nâng đỡ' bởi hai bàn tay khổng lồ giữa mây trời, nằm trong khu vui chơi Bà Nà Hills. Khu này còn nổi tiếng với cáp treo dài nhất thế giới và nhiều hoạt động giải trí", Chris Dwyer viết.

Du khách có thể ghé thăm Cầu Vàng kết hợp tham gia các hoạt động giải trí trên Bà Nà Hills. Ảnh: Tricky Tanya.

Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 35 phút lái xe, Hội An là điểm đến du khách không thể bỏ qua. Phố cổ với những con hẻm đèn lồng, cầu Nhật Bản được xây dựng từ thế kỷ 17, nhà cổ Pháp và dòng sông Hoài yên bình sẽ khiến du khách mê mẩn. Hãy dành ít nhất một ngày tại đây, CNA gợi ý.

Ngoài ra, Hội An còn là thiên đường cho những ai mê thời trang may đo. Có hàng chục cửa hàng nhận may đo theo mẫu chỉ trong vòng 24 giờ. Bạn có thể mang mẫu thiết kế yêu thích đến hoặc chọn từ hàng trăm loại vải sẵn có.

"Thay vì vào khu phố du lịch đông đúc, tôi ghé một tiệm nhỏ tên Simon the Tailor gần quán bánh mì nổi tiếng Banh Mi Queen. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau, tôi đã có chiếc blazer được may đo tinh tế, giao tận khách sạn, với giá dưới 70 USD ", ông Chris Dwyer chia sẻ.

Hội An cách Đà Nẵng khoảng 35 phút lái xe, thuận tiện cho du khách kết hợp khám phá. Ảnh: Phạm Toàn.

Ngoài ra, Hội An còn nổi tiếng với đèn lồng, tác phẩm nghệ thuật thủ công và tương ớt Hội An - món quà hoàn hảo cho tín đồ ẩm thực, đặc biệt khi ăn cùng món cao lầu.

Về ẩm thực cao cấp, Chris Dwyer cho rằng không nơi nào ở Việt Nam mang đến trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao như Maison 1888. Nhà hàng tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng Intercontinental Danang Sun Peninsula, do đầu bếp 3 sao Michelin Christian Le Squer chỉ đạo, với các món Pháp kết hợp tinh tế với ẩm thực Việt.

"Tôi thưởng thức cá turbot Nhật nấu bơ nâu với lê bào, gnocchi nghệ tây ăn cùng nước dùng ô liu đen và húng quế - tất cả đều được kết hợp cùng rượu sâm panh từ hầm rượu được vinh danh bởi Wine Spectator, dưới sự tư vấn của sommelier người Việt đầy triển vọng, anh Toàn Nguyễn", Chris Dwyer kể.

Thực khách có thể trải nghiệm ẩm thực cao cấp tại nhà hàng La Maison 1888 tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng Intercontinental Danang Sun Peninsula. Ảnh: La Maison 1888.

Du khách có thể lưu lại tại resort này - một trong những khu nghỉ dưỡng ấn tượng nhất Đông Nam Á do "phù thủy thiết kế" Bill Bensley thực hiện. Điểm độc đáo của nơi đây là hệ thống tàu leo núi riêng, đưa du khách từ bãi biển riêng lên khu sảnh chính thiết kế theo phong cách giao thoa giữa kiến trúc Pháp và Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng gồm bốn tầng (Thiên đường, Bầu trời, Mặt đất, Biển cả) trải dài trên diện tích 39 ha, với 189 phòng, biệt thự, hồ bơi vô cực, spa, đường đi bộ trong rừng… đáp ứng đủ mọi sở thích nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, các bạn có thể thử ẩm thực Pháp tại Cabanon Palace, món Hoa tại The Golden Dragon, món Ý pha chút Việt tại Si Dining hoặc sushi - teppanyaki Nhật tại nhà hàng mới Tingara do đầu bếp Junichi Yoshida điều hành.

Đà Nẵng có khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ từ 18-35°C. Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, cao điểm vào tháng 10-11.