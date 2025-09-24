73 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 27 bánh heroin

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về kết quả đấu tranh chuyên án, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển số lượng ma túy cực lớn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn và các tỉnh, thành phố lân cận.

Từ đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tỉnh, do các đối tượng hình thành hệ thống khép kín, nhằm che giấu hành vi phạm tội và gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng Công an đã đấu tranh, bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây này, bám sát, bắt giữ thành công các đối tượng cầm đầu cùng số lượng lớn ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã phát hiện được đối tượng có nhiều biểu hiện khả nghi, là Nguyễn Thành Long (SN 1976; trú ở xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Đối tượng này thường sống lang thang ở nhiều địa phương. Khi có "đơn hàng", các đối tượng "đàn anh" sẽ điều Long đi giao ma túy.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Thành Long, thu tang vật 2 bánh ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay, CQĐT đã khởi tố 73 bị can về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy như heroin, hồng phiến, ketamine, thuốc lắc… cùng một số tang vật liên quan khác; tổng cộng hơn 27 bánh heroin (gần 8 kg), hơn 278.000 viên hồng phiến (hơn 25 kg), ma túy đá (624 gam), ketamine (6,5 kg), ma túy nước vui, thuốc lắc (MDMA), cocaine, cần sa, thuốc phiện...

Vụ án đang được điều tra mở rộng.