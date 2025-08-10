Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
77 tấn phân bón, chế phẩm nuôi thủy sản, hàng hóa không rõ nguồn gốc

  • Chủ nhật, 10/8/2025 10:42 (GMT+7)
Công an tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra, phát hiện một hộ kinh doanh các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đ.T.P. (xã Thới Bình), chuyên mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 40 loại sản phẩm với trọng lượng 77 tấn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, gồm 35 loại sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trên 46 tấn) và 5 loại phân bón (hơn 31 tấn).

Khong ro nguon goc anh 1

Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra hàng hoá. Ảnh: CACM.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp đơn vị liên quan thu mẫu 5 phân bón để phân tích thành phần, kiểm nghiệm chất lượng và lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm.

