8 dấu hiệu cảnh báo thận đang suy yếu, đừng chủ quan

Chuột rút cơ bắp: Nếu bạn thường xuyên bị chuột rút cơ, đặc biệt là ở chân, đây có thể là dấu hiệu mất cân bằng điện giải do chức năng thận suy giảm. Thận đóng vai trò điều chỉnh các khoáng chất thiết yếu như canxi, phốt pho và kali. Khi thận hoạt động kém, sự mất cân bằng này có thể gây ra co thắt cơ, chuột rút đau đớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Nếu tình trạng chuột rút kéo dài mà không rõ nguyên nhân, bạn nên đi kiểm tra chức năng thận để phát hiện và can thiệp kịp thời. Ảnh: Medicalnewstoday.