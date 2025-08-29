8 dấu hiệu chứng tỏ bạn ăn quá nhiều đường

Thèm ăn và đói liên tục: Nếu ăn quá nhiều đường, bạn sẽ liên tục cảm thấy đói, theo tạp chí Vogue. Lý do là đường làm tăng lượng đường trong máu trong thời gian ngắn, nhưng không có tác dụng no lâu dài vì thiếu chất xơ. Cơn đói dai dẳng là dấu hiệu của việc ăn quá nhiều đường. Mức glucose tăng cao trong máu dẫn đến việc giải phóng insulin nhưng quá trình này thường mạnh đến mức lượng đường trong máu không giảm xuống mức bình thường mà lại xuống dưới mức cơ bản. Điều này dẫn đến tình trạng hạ đường huyết tương đối và dẫn đến cảm giác thèm ăn. Ảnh: First For Women.