8 dấu hiệu chứng tỏ bạn ăn quá nhiều đường

Hoàn toàn kiệt sức: Theo The Healthy, nếu ăn sáng hoặc ăn trưa với lượng đường cao và thiếu hụt protein, chất xơ và chất béo bão hòa, bạn có thể rơi vào tình trạng năng lượng sụt giảm nghiêm trọng vào buổi chiều. Bạn có thể bị đau đầu dữ dội hoặc thèm được nằm dài trên giường. Tiêu thụ nhiều đường cũng sẽ ức chế sản xuất orexin, chất hóa học trong não giúp kích thích cảm giác tỉnh táo. Càng ăn nhiều đường, bạn càng buồn ngủ. Chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng sẽ ngăn ngừa lượng đường trong máu chuyển từ trạng thái hưng phấn do đường sang trạng thái uể oải do đường. Ảnh: Calm.
Thèm ăn và đói liên tục: Nếu ăn quá nhiều đường, bạn sẽ liên tục cảm thấy đói, theo tạp chí Vogue. Lý do là đường làm tăng lượng đường trong máu trong thời gian ngắn, nhưng không có tác dụng no lâu dài vì thiếu chất xơ. Cơn đói dai dẳng là dấu hiệu của việc ăn quá nhiều đường. Mức glucose tăng cao trong máu dẫn đến việc giải phóng insulin nhưng quá trình này thường mạnh đến mức lượng đường trong máu không giảm xuống mức bình thường mà lại xuống dưới mức cơ bản. Điều này dẫn đến tình trạng hạ đường huyết tương đối và dẫn đến cảm giác thèm ăn. Ảnh: First For Women.
Dễ ốm vặt: Tiêu thụ nhiều đường có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng và bệnh tật hơn, theo NDTV. Thông thường, đường được cơ thể hấp thụ qua ruột non. Tuy nhiên, nếu lượng đường đơn như glucose và fructose mà chúng ta tiêu thụ vượt quá khả năng của ruột non, lượng đường đơn này sẽ đi vào ruột già. Chúng sẽ trở thành thức ăn cho vi khuẩn sống trong ruột già. Những vi khuẩn này mang theo nội độc tố lipopolysaccharide trên bề mặt. Lipopolysaccharide sau đó có thể rời khỏi ruột, xâm nhập vào máu và gây ra tình trạng viêm âm thầm, đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể và làm suy yếu hệ miễn dịch. Ảnh: Cosmopolitan.
Có vấn đề về tiêu hóa: Tiêu thụ nhiều đường gây ra các vấn đề tiêu hóa khó chịu như đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy. Đường cồn và xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao là những loại đường đã qua chế biến có xu hướng gây khó chịu vì cơ thể không thể xử lý chúng hiệu quả. Chúng di chuyển qua ruột mà không bị biến đổi, và khi đến ruột già, vi khuẩn đường ruột sẽ tiêu hóa chúng bằng cách lên men. Quá trình này có thể gây tích tụ khí, thường kèm theo chuột rút, đầy hơi và đau. Ảnh: Telerife Health.
Nổi mụn nhiều hơn bình thường: Theo Reader's Digest, ăn quá nhiều đường có thể gây hại cho làn da. Khi chúng ta ăn đường, không chỉ mức insulin tăng lên mà loại hormone trong máu gọi là yếu tố tăng trưởng giống insulin 1 (IGF-1) cũng tăng theo. Cùng với insulin, IGF-1 này kích thích tuyến bã nhờn và sừng hóa quá mức, khiến chúng bị tắc nghẽn, dẫn đến mụn nhọt và viêm nhiễm. Ảnh: Acne.
Sâu răng: Sâu răng luôn là dấu hiệu không mấy tinh tế của việc thèm đồ ngọt. Khi vi khuẩn trong miệng tiêu hóa nhiều đường, chúng sẽ tạo ra axit kết hợp với nước bọt để tạo thành mảng bám. Nếu không được chải sạch, mảng bám sẽ tích tụ trên răng và bắt đầu ăn mòn men răng - khởi đầu của sâu răng, theo Live Science. Hãy đảm bảo bạn đánh răng ít nhất 2 lần/ngày để giảm thiểu tác động của đường. Ảnh: Shutterstock.
Tăng cân khó giảm: Tiêu thụ quá nhiều đường có thể góp phần gây tăng cân và tăng nguy cơ béo phì. Lượng đường nạp vào và mức insulin tăng cao có thể khiến cơ thể chuyển từ "chế độ đốt cháy mỡ" sang "chế độ tích trữ mỡ". Và nơi mỡ tích trữ rõ ràng nhất là ở vùng bụng. Loại mỡ tích tụ này được gọi là mỡ nội tạng, loại mỡ cứng đầu nhất khó loại bỏ. Ảnh: Livedoctor.
Thay đổi tâm trạng: Khi bạn ăn thực phẩm giàu đường, sau đó được phân hủy thành glucose để tạo năng lượng, cơ thể sẽ giải phóng lượng lớn insulin để xử lý và loại bỏ glucose khỏi máu, đồng thời vận chuyển nó vào các tế bào. Tình trạng quá tải insulin này làm giảm lượng glucose trong máu quá nhanh, khiến cơ thể giải phóng adrenaline, cortisol và các hormone khác để bù đắp. Adrenaline sau đó gửi tín hiệu đến cơ thể để sản xuất thêm glucose nhằm tăng nồng độ glucose. Sự dao động này gây ra thay đổi tâm trạng như chán nản và cáu kỉnh. Các nghiên cứu cũng phát hiện chu kỳ dao động glucose này có thể dẫn đến trầm cảm theo thời gian. Ảnh: Health.
