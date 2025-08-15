8 dấu hiệu cơ thể đang tụt phong độ, nam giới nên chú ý

|
Tăng cân, béo bụng: Tăng cân, đặc biệt béo bụng, là tình trạng thường gặp ở nam giới nhưng không chỉ là chuyện thẩm mỹ. Ở một số người, “bụng bia” có thể là tín hiệu rối loạn chuyển hoá và nguy cơ tim mạch: mỡ tích tụ vùng bụng càng nhiều, nguy cơ bệnh tim càng cao theo nghiên cứu đăng trên tạp chí của Học viện Tim mạch Mỹ. Ngoài ra, tăng cân quá mức cũng có thể liên quan tới trầm cảm hoặc căng thẳng kéo dài. Ảnh: Apka Muaalij.
Sụt cân không mong muốn: Nếu bạn thừa cân và giảm cân vì bắt đầu ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn, điều này rất bình thường. Tuy nhiên, việc sụt cân đột ngột, rõ rệt và không chủ ý sẽ báo hiệu cho bác sĩ biết có điều gì đó không ổn. Trên thực tế, có rất nhiều lý do cảnh báo việc giảm cân bất ngờ có thể là vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn mất cơ, cường giáp, loét dạ dày tá tràng, tiểu đường, vấn đề về tim, đặc biệt là ung thư như ung thư phổi, tuyến tụy, đại tràng. Ảnh: Insidehook.
Khó nuốt: Theo The Healthy, khó nuốt là một trong những triệu chứng mà nam giới không bao giờ nên bỏ qua. Tiến sĩ David Poppers, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Tisch ở New York (Mỹ), cho hay khó nuốt cảnh báo tình trạng trào ngược axit, cũng là dấu hiệu báo trước của vấn đề dị ứng hoặc ung thư thực quản. "Trào ngược axit mạn tính có thể gây ra những thay đổi tiền ung thư ở thực quản, được gọi là thực quản Barrett. Điều trị có thể giúp ngăn ngừa thực quản Barrett và ung thư thực quản", chuyên gia này cho hay. Ảnh: Mint.
Thay đổi đường ruột: Theo Reader's Digest, những thay đổi trong nhu động ruột có thể là dấu hiệu của ung thư đại tràng. Chảy máu chắc chắn có thể do trĩ hoặc nứt hậu môn gây ra. Tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài hơn vài ngày và cảm giác cần phải đi đại tiện mà không hết sau khi đi cũng là những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của ung thư đại tràng. Ảnh: GI Physicians.
Nốt ruồi thay đổi: Nam giới có nguy cơ mắc ung thư da cao hơn, bao gồm cả ung thư hắc tố có khả năng gây tử vong, vì họ ít sử dụng kem chống nắng và dễ bỏ qua (hoặc không nhận thấy) sự thay đổi của nốt ruồi. Các nguyên tắc ABCDE giúp bạn phát hiện những thay đổi từ nốt ruồi.
Khó tiểu hoặc tinh dịch có máu: Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Oncotarget, nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi đi tiểu, có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch, hoặc nếu bạn bị rối loạn cương dương không rõ nguyên nhân, đây có thể là triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt. Nhiều tình trạng phổ biến hơn có thể gây ra các triệu chứng này, chẳng hạn phì đại tuyến tiền liệt. Ảnh: CodeBlue.
Bầm tím quá mức: Nam giới thường ít để ý những thay đổi trên cơ thể, đặc biệt là làn da, nên dễ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sức khỏe. Nếu bầm tím xuất hiện liên tiếp, nhất là ở vị trí ít va chạm như bàn tay hoặc ngón tay, bạn nên đi khám. Dù tuổi cao dễ bầm hơn, Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ lưu ý các vết bầm bất thường có thể báo hiệu vấn đề nghiêm trọng. Đặc biệt cần chú ý khi: bầm to, lặp lại ở thân mình hoặc mặt, hoặc đột ngột bầm nhiều - đây có thể liên quan rối loạn máu, thậm chí bạch cầu (leukemia). Đây là dấu hiệu tiềm ẩn nam giới không nên bỏ qua khi nghĩ đến nguy cơ ung thư. Ảnh: Men's Health.
Đau hàm: Đau và tức ngực có thể là triệu chứng điển hình của bệnh tim, nhưng đau hàm và cổ, tê tay, cảm giác choáng váng và/hoặc khó thở, đặc biệt nếu các triệu chứng xuất hiện khi vận động và hết khi nghỉ ngơi - cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim hoặc đau tim ở nam giới. Hãy đảm bảo bạn nắm rõ những dấu hiệu và triệu chứng đau tim thường gặp này để có thể nhận biết các triệu chứng đau tim nếu chúng xuất hiện. Ảnh: Freepik.