8 giờ đấu trí, giải cứu nam sinh trước khi bị đưa lên máy bay

Công an phường Tương Mai (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố kịp thời giải cứu một nam sinh, trước khi bị đưa lên máy báy đưa vào TP.HCM.

Trưa 29/9, Công an phường Tương Mai nhận tin báo của gia đình Anh Vũ Chính Ng (SN 2007; HKTT tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng; hiện thuê trọ tại ngách 116 Trại Cá, Tương Mai). Trong nội dung trình báo, gia đình thông tin, nghi vấn việc con trai là cháu Ng bị lừa đảo "online". Theo đó, các đối tượng dẫn dụ cháu Ng đến nhà nghỉ tại Phố Vọng, rồi yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu để chứng minh tài chính đi du học rồi sẽ trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tương Mai đã phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Hải Phòng triển khai các biện pháp xác minh truy tìm ngược về Hải Phòng.

Công an phường Tương Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ giải cứu thành công nam sinh.

Tuy nhiên, trong thời điểm này các đối tượng tiếp tục dẫn dụ, khống chế và yêu cầu cháu Ng di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau và liên tục liên lạc với gia đình yêu cầu chuyển tiền.

Các trinh sát xác định các đối tượng đã mua vé máy bay và dẫn dụ, khống chế cháu Ng lên sân bay Nội Bài, sau đó sẽ đưa từ Hà Nội vào TP.HCM... Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Tương Mai đã báo cáo và được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẩn trương phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH; Đồn An ninh hàng không sân bay Nội Bài trong việc khoanh vùng, truy tìm cháu Ng.

Qua hơn 8 giờ đồng hồ quyết liệt, khẩn trương, cháu Ng đã được giải cứu kịp thời tại một nhà nghỉ ở đường Võ Văn Kiệt, Hà Nội, trước khi bị đưa lên chuyến bay.

Quá trình mở rộng điều tra xác minh, xác định các đối tượng trong vụ việc giả danh cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng mời cháu Ng làm việc vì liên quan đến vụ án tại Đà Nẵng. Trước những kịch bản dựng sẵn, cháu Ng đã không kịp đánh giá tính xác thực, dẫn đến bị khống chế dẫn dụ và được cơ quan Công an giải cứu kịp thời. Hiện, cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.