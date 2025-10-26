8 loại đồ uống giúp thận khỏe mạnh

Để bảo vệ và tăng cường chức năng của thận, việc bổ sung những loại đồ uống tự nhiên, dễ làm tại nhà là một lựa chọn an toàn và hiệu quả.

Những thức uống này chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể đào thải độc tố, giảm viêm, điều hòa nồng độ axit uric và hạn chế hình thành sỏi thận. Khi sử dụng thường xuyên và kết hợp cùng chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, chúng có thể giúp cải thiện khả năng lọc máu, tăng cường bài tiết và hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu.

Dưới đây là một số đồ uống tự làm hỗ trợ sức khỏe thận một cách tự nhiên:

Trà rễ bồ công anh: Hỗ trợ đào thải độc tố và tăng cường chức năng thận

Trà rễ bồ công anh được xem là một loại thức uống thanh lọc tự nhiên, có tác dụng lợi tiểu nhẹ giúp cơ thể loại bỏ lượng chất lỏng dư thừa và hỗ trợ quá trình thải độc của gan, thận.

Trà rễ bồ công anh tốt cho thận.

Nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, loại trà này giúp giảm stress oxy hóa — một yếu tố có thể gây tổn thương tế bào thận.

Cách pha: Dùng khoảng 1 - 2 thìa rễ bồ công anh khô, ngâm trong nước nóng khoảng 10 phút, sau đó lọc lấy nước uống; có thể dùng 1 - 2 lần mỗi ngày.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients, chiết xuất từ lá và rễ bồ công anh có khả năng bảo vệ tế bào thận nhờ các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống apoptosis (quá trình chết tế bào theo chương trình).

Nước ép cần tây: Thanh lọc cơ thể và bảo vệ tế bào thận

Cần tây là loại rau có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp tăng đào thải nước và độc tố ra khỏi cơ thể, từ đó hỗ trợ chức năng thận hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, flavonoid và vitamin C, nước ép cần tây còn giúp giảm viêm, làm mát cơ thể và hạn chế sự hình thành sỏi thận.

Nước ép cần tây giúp thanh lọc cơ thể và bảo vệ tế bào thận

Cách pha: Xay nhuyễn vài cọng cần tây tươi với một ít nước, sau đó lọc lấy phần nước trong. Uống khi bụng đói hoặc trước bữa ăn khoảng 30 phút để hấp thu dưỡng chất tốt nhất.

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí PMIPA, chiết xuất và nước ép cần tây có khả năng bảo vệ thận khỏi tổn thương bằng cách giảm lắng đọng tinh thể, cải thiện tình trạng protein niệu (xuất hiện protein trong nước tiểu), thiếu máu và stress oxy hóa — những yếu tố có thể làm suy giảm chức năng thận.

Trà thảo mộc gừng – bạc hà: Giảm viêm đường tiết niệu

Sự kết hợp giữa gừng và bạc hà tạo nên một loại trà thảo mộc thanh mát, vừa hỗ trợ tiêu hóa, vừa có lợi cho sức khỏe thận và đường tiết niệu. Gừng chứa hoạt chất gingerol – một hợp chất chống viêm mạnh, giúp giảm sưng viêm và bảo vệ tế bào thận khỏi các tác nhân gây tổn thương. Trong khi đó, bạc hà có đặc tính làm dịu, giúp giảm kích ứng niêm mạc đường tiết niệu và hỗ trợ quá trình bài tiết nước tiểu tự nhiên.

Cách pha: Dùng vài lát gừng tươi và một nắm nhỏ lá bạc hà, đun sôi nhẹ trong nước khoảng 5 phút. Lọc lấy nước, có thể uống ấm hoặc để nguội, dùng 1 - 2 lần mỗi ngày để tăng cường hydrat hóa và hỗ trợ chức năng thận.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients, chiết xuất gừng có khả năng bảo vệ thận trước các tổn thương do ethanol gây ra, nhờ tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và ổn định cấu trúc mô học của thận.

Trà Amla: Giàu vitamin C, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ giải độc thận

Amla, hay còn gọi là quả lý gai Ấn Độ, là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào nhất, đồng thời chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như polyphenol và flavonoid. Những hợp chất này giúp giảm stress oxy hóa – yếu tố chính gây tổn thương tế bào thận, đồng thời làm dịu phản ứng viêm và thúc đẩy quá trình thải độc của cơ thể.

Trà Amla giàu vitamin C, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ giải độc thận

Ngoài ra, Amla còn có tác dụng tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện chức năng gan và góp phần nuôi dưỡng làn da, mái tóc khỏe mạnh.

Cách pha: Thái vài lát amla tươi, ngâm trong nước nóng khoảng 10 phút; có thể uống ấm hoặc để nguội, không cần thêm đường để giữ trọn giá trị dinh dưỡng. Duy trì uống đều đặn giúp thanh lọc cơ thể và hỗ trợ sức khỏe thận hiệu quả.

Nước ép dưa chuột: Giảm axit uric và thanh lọc cơ thể

Dưa chuột là loại rau quả chứa nhiều nước, giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể và hỗ trợ quá trình lọc máu của thận. Ngoài khả năng cấp nước, dưa chuột còn chứa các flavonoid có tác dụng ức chế enzyme sản sinh axit uric, từ đó giúp giảm nồng độ axit uric trong máu — yếu tố liên quan đến bệnh gout và sự hình thành sỏi thận.

Cách pha: Gọt vỏ, cắt nhỏ dưa chuột rồi xay cùng một ít nước. Lọc lấy phần nước trong và uống ngay để giữ trọn vitamin và khoáng chất. Duy trì thói quen uống một ly nước ép dưa chuột mỗi ngày giúp làm mát cơ thể và hỗ trợ chức năng thận hoạt động ổn định.

Nước ép dưa hấu: Hỗ trợ đào thải axit uric và bảo vệ thận

Dưa hấu là loại trái cây có hàm lượng nước cao, ít purin và giàu lycopene – một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương. Nhờ đặc tính lợi tiểu nhẹ, nước ép dưa hấu giúp tăng lượng nước tiểu, hỗ trợ đào thải axit uric và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Cách pha: Cắt dưa hấu đã bỏ hạt, xay nhuyễn rồi lọc lấy nước; có thể thêm một chút muối đen (kala namak) nếu muốn vị đậm đà hơn; uống lạnh vào ngày nóng giúp thanh nhiệt, bù nước và hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả.

Trà dâm bụt: Thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tim mạch và thận khỏe mạnh

Trà dâm bụt là loại thức uống thảo mộc tự nhiên không chứa caffeine, được pha từ cánh hoa dâm bụt khô. Với hương vị chua nhẹ đặc trưng, loại trà này không chỉ giúp giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ đặc tính lợi tiểu nhẹ, trà dâm bụt giúp cơ thể đào thải lượng nước và muối dư thừa, từ đó hỗ trợ chức năng lọc của thận.

Trà dâm bụt

Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất hoa dâm bụt có khả năng giảm huyết áp và hạ cholesterol LDL (cholesterol "xấu"), giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm gánh nặng cho thận cũng như hệ tim mạch.

Cách pha: Dùng 1 - 2 thìa cà phê cánh hoa dâm bụt khô, ngâm trong nước nóng khoảng 5 - 7 phút; có thể uống nóng hoặc lạnh, không cần thêm đường để giữ hương vị tự nhiên và lợi ích sức khỏe tối đa.

Nước chanh không đường: Ngăn ngừa sỏi thận và hỗ trợ thải độc tự nhiên

Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thận. Axit citric trong chanh giúp tăng nồng độ citrate trong nước tiểu – chất có khả năng ức chế sự kết tinh của canxi oxalat, nhờ đó giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Đồng thời, nước chanh có tác dụng kích thích bài tiết nước tiểu, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên.

Ngoài tác dụng đối với thận, nước chanh còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng hydrat hóa, cung cấp vitamin C và thúc đẩy hoạt động của hệ miễn dịch. Việc uống đều đặn mỗi ngày cũng có thể giúp da sáng khỏe và cải thiện trao đổi chất.

Cách pha: Vắt nửa quả chanh tươi vào một cốc nước ấm, uống vào buổi sáng sớm hoặc giữa các bữa ăn. Sau khi uống, nên súc miệng bằng nước lọc để bảo vệ men răng khỏi tác động của axit citric.

