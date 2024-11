8 mẹo nuôi dạy để con không tự coi mình là 'rốn vũ trụ'

6. Đặt giới hạn: Một người ái kỷ sẽ luôn muốn làm mọi thứ theo cách của riêng họ và đạt được những gì họ muốn. Đó là lý do cha mẹ phải biết cách đặt ra giới hạn nhưng không hạn chế sự tự do hoặc ý kiến ​​của con mình. Ví dụ, lập thời gian biểu cho các bữa ăn, giờ nghỉ và chơi mang lại cho trẻ cảm giác ổn định và an toàn. Những giới hạn do cha mẹ đặt ra giúp trẻ trưởng thành và hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý mình, điều này sẽ giúp trẻ phát triển tính kiên nhẫn. Ảnh: Freepik.