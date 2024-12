8 thực phẩm có thể giúp loại bỏ mùi âm đạo khó chịu

Âm đạo khỏe mạnh có mùi nhẹ. Có một số loại thực phẩm có thể giúp cải thiện mùi âm đạo dễ chịu hơn.

Chăm sóc vùng kín đúng cách để âm đạo luôn khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock.

TS.BS. Đào Thanh Hường, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết kể cả âm đạo khỏe mạnh cũng có mùi nhẹ. Mùi âm đạo có thể thay đổi khi quan hệ tình dục, kinh nguyệt, mang thai... Âm đạo thường có mùi hơi chua như men bánh hoặc giống mùi kim loại trong thời gian kinh nguyệt... Nếu phụ nữ cảm thấy khỏe và mùi hoặc dịch tiết âm đạo không có gì bất thường thì không có lý do gì phải lo lắng.

Ngoài ra, mồ hôi, mùi cơ thể và những gì bạn ăn cũng có thể thay đổi mùi âm đạo. Sức khỏe âm đạo và đường ruột có liên quan đến nhau. Một âm đạo khỏe mạnh sẽ không bị nhiễm trùng, có độ pH phù hợp và không có mùi khó chịu.

Một số thực phẩm giúp cho âm đạo có mùi dễ chịu

Sữa chua

Một trong những thực phẩm giúp âm đạo có mùi dễ chịu là sữa chua. Sữa chua chứa vi khuẩn lactobacillus, loại vi khuẩn này cũng có sẵn trong ruột, đường tiết niệu và âm đạo.

Theo một bài đánh giá năm 2006 được công bố trên Tạp chí Hóa trị liệu kháng khuẩn, loại vi khuẩn này cũng giúp khôi phục sự cân bằng nấm men lành mạnh trong âm đạo, do đó ngăn ngừa nhiễm trùng nấm, giúp đường ruột khỏe mạnh, âm đạo khỏe mạnh và không có mùi hôi.

Nước ép nam việt quất

Một số bác sĩ phụ khoa khuyên phụ nữ bị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) nên uống nước ép nam việt quất cô đặc hoặc nam việt quất nguyên quả. Nước ép nam việt quất là một trong những thức uống tốt nhất cho sức khỏe âm đạo. Trên thực tế, một số nghiên cứu như nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ ủng hộ tuyên bố này.

Lý do khá đơn giản là do quả nam việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất chống nhiễm trùng mạnh mẽ. Thêm vào đó, chúng có tính acid và giúp duy trì độ pH của âm đạo. Rõ ràng là một âm đạo khỏe mạnh và không bị nhiễm trùng không có lý do gì để có mùi hôi.

Dứa

Dứa là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B và chất xơ dồi dào. Những chất dinh dưỡng này không chỉ cải thiện sức khỏe đường ruột mà còn giúp duy trì mùi tự nhiên của âm đạo bằng cách giữ cho âm đạo khỏe mạnh và ngăn ngừa mọi bệnh nhiễm trùng.

Quả táo

Phloridzin phytoestrogen và chất chống oxy hóa trong táo kích thích lưu lượng máu trong âm đạo, giữ cho nó khỏe mạnh. Một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên F&S Science cho thấy những hợp chất này cũng ngăn ngừa sự phát triển của u xơ tử cung và giúp kích thích tình dục.

Trà gừng

Một thức uống tuyệt vời khác cho sức khỏe âm đạo là trà gừng. Các đặc tính kháng khuẩn của gừng chính là thứ bạn cần để thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh, âm đạo khỏe mạnh và ngăn ngừa mọi bệnh nhiễm trùng âm đạo, giúp "cô bé" luôn thơm tho tự nhiên. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y sinh học sinh sản quốc tế cũng cho thấy điều tương tự.

Chanh

Chanh giàu vitamin C và có tính acid. Đây chính là lý do tại sao nó có thể giúp duy trì độ pH âm đạo và kiểm soát vấn đề. Theo công bố trên Tạp chí Y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu châu Phi cho thấy nước chanh rất tốt để phục hồi và se khít âm đạo sau khi sinh.

Cần tây

Cần tây chứa nhiều vitamin C và do đó có thể giúp phục hồi hệ sinh thái của vi khuẩn âm đạo, khiến nó trở thành một trong những thực phẩm tốt nhất giúp âm đạo có mùi dễ chịu. Hơn nữa, sự hiện diện của chất diệp lục trong cần tây giúp duy trì mùi nhẹ của vùng kín.

Quế

Trong khi cam quýt chứa acid giúp duy trì độ pH của âm đạo, quế lại là một loại gia vị kiềm có thể giúp trung hòa bất kỳ lượng acid dư thừa nào ở đó, góp phần giúp cân bằng lành mạnh để âm đạo có mùi dễ chịu.

Khi nào nên đi khám?

TS.BS. Đào Thanh Hường cho biết, khi mùi âm đạo nồng nặc, khó chịu kèm theo khí hư có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe như viêm âm đạo. Lúc này, chị em cần đi khám để được điều trị tình trạng bệnh và loại bỏ mùi hôi.

Những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra mùi âm đạo khó chịu là:

Viêm âm đạo do vi khuẩn: Nhiễm trùng do mất cân bằng hệ vi khuẩn âm đạo. Viêm âm đạo do vi khuẩn gây ra mùi tanh thường gặp nhất là mùi âm đạo khó chịu. Mùi tanh có thể đặc biệt nồng sau khi quan hệ tình dục. Một triệu chứng phổ biến khác cần chú ý khi mắc viêm âm đạo do vi khuẩn là khí hư màu xám hoặc trắng xám.

Trichomoniasis: Một bệnh lây truyền qua đường tình dục do ký sinh trùng gây ra. Trichomoniasis không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng. Khi có, nó có thể gây ra mùi tanh, tương tự như viêm âm đạo do vi khuẩn, hoặc mùi mốc. Một triệu chứng phổ biến khác của Trichomoniasis là dịch tiết màu vàng xanh lục.