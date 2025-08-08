80 năm sau thảm họa hạt nhân Hiroshima

Tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, có một mô hình mô phỏng khoảnh khắc bom nguyên tử phát nổ. "Trong ánh chớp trắng lóa ấy, dòng sông vẫn tiếp tục chảy. Đó là một cảnh tượng không ai từng thấy - kể cả những người trên chiếc máy bay thả bom. Khi quả bom phát nổ - 43 giây sau khi thả - chiếc Enola Gay đã bay xa khỏi khu vực. Dòng sông đen kịt ấy và dòng sông tôi nhìn từ căn hộ của mình tưởng như ở hai thế giới khác nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tưởng tượng về cuộc sống thường nhật từng diễn ra dưới thứ ánh sáng chói lòa ấy", Fujioka nói.