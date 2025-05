9 bước cứu vãn đời sống tình dục tẻ nhạt

Tình dục vợ chồng nguội lạnh? Bốn chuyên gia với những góc nhìn khác nhau đã chia sẻ các giải pháp thiết thực giúp các cặp đôi tìm lại sự thân mật.

Giao tiếp, âu yếm và cả tưởng tượng có thể là chìa khóa để hâm nóng lại đời sống tình dục. Ảnh: The New York Times.

Theo các chuyên gia, hôn nhân không tình dục được định nghĩa là khi hai người quan hệ ít hơn 10 lần/năm. Các cặp vợ chồng rơi vào tình trạng này có xu hướng nghĩ đến ly hôn thường xuyên hơn so với những cặp đôi duy trì đời sống tình dục đều đặn. Nghiên cứu từ tổ chức Relate cho thấy có đến một nửa các cuộc hôn nhân tại Anh đang thuộc nhóm này. Vậy nếu bạn cũng nằm trong số đó, đâu là cách để cải thiện?

1. Tạm thời gác lại chuyện quan hệ

Một trong những lời khuyên khiến nhiều người bất ngờ từ các nhà trị liệu tình dục là: tạm dừng quan hệ, theo tiến sĩ Justin Lehmiller, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Kinsey và tác giả cuốn Tell Me What You Want.

"Nếu việc quan hệ không mang lại niềm vui cho ai trong hai người, thì cố gắng làm nhiều hơn sẽ không giải quyết được gì. Đôi khi, giải pháp là dừng lại và tập trung vào kết nối cảm xúc. Hãy dành thời gian để massage cho nhau, chạm nhẹ nhàng vào cơ thể, thư giãn và tập trung vào cảm giác - không áp lực, không kỳ vọng. Việc tạm dừng chuyện quan hệ để vun đắp lại sự kết nối có thể là bước đầu tiên quan trọng để khơi lại đời sống tình dục".

2. Đừng ngại tán tỉnh lại từ đầu

Dù việc thoải mái với nhau là dấu hiệu của mối quan hệ lành mạnh, nhưng chuyên gia trị liệu Peter Saddington cảnh báo: "Sự thoải mái cũng có thể là kẻ thù của ham muốn".

"Hãy dành một buổi tối bên nhau, nhâm nhi chút rượu vang và kể cho đối phương nghe về điều từng khiến bạn say mê họ - mùi nước hoa, kiểu tóc, phong cách ăn mặc… Sau đó, hẹn hò như lúc mới yêu: ăn mặc chỉn chu, ra ngoài ăn tối, trêu ghẹo nhau, và cảm giác quyến rũ sẽ quay lại, từ đó khơi dậy ham muốn đã nguội lạnh".

Không phải lúc nào lên lịch yêu cũng làm mất lửa, đôi khi đó là cách duy trì kết nối vợ chồng bền vững. Ảnh: The New York Times.

3. Tình dục không cần phải tự phát, mà thường là có kế hoạch

Giữa bộn bề cuộc sống, công việc, con cái, cơm nước, “chuyện ấy” dễ bị xếp sau cùng. Theo Saddington, lên lịch quan hệ là cách khả thi nhất với các cặp vợ chồng hiện đại.

"Không phải biến chuyện quan hệ thành điều nhàm chán, mà là khẳng định: 'Chúng ta trân trọng mối quan hệ này'. Nếu chọn tối thứ 7 là ‘đêm của hai người’, thì bạn sẽ chuẩn bị kỹ hơn như tắm chung, dọn nhà yên tĩnh không con trẻ quấy rầy… Quan trọng là không để khoảng cách kéo dài quá lâu đến mức thành thói quen lạnh nhạt".

4. Khôi phục những cử chỉ âu yếm thường ngày

Khi bạn cảm thấy bị xem nhẹ, bạn cũng ngừng quan tâm và vòng lặp tiêu cực bắt đầu. Theo Saddington, muốn phá bỏ điều này, hãy bắt đầu bằng những cử chỉ thân mật nhỏ không mang áp lực tình dục.

"Mỗi lần ra khỏi nhà hoặc trở về, hãy ôm hoặc hôn nhau. Nhắn tin một lời khen thật lòng như ‘anh thấy màu đó rất hợp với em’ hay ‘không thể chờ được đến khi gặp lại em tối nay’. Gửi một bức ảnh ngộ nghĩnh khiến bạn nhớ đến họ. Cảm xúc sẽ dần quay lại từ những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như vậy".

5. "Tình dục chậm" không có nghĩa là kéo dài hàng giờ

Chuyên gia hẹn hò Fidel Beauhill cho biết nhiều cặp đôi có đời sống tình dục không thỏa mãn không phải vì họ làm sai, mà vì họ đặt nặng mục tiêu, thường là cực khoái.

"Chúng ta nên học cách tận hưởng hành trình, không chỉ đích đến. Việc chậm lại, thậm chí loại bỏ cực khoái tạm thời, có thể giúp hai người kết nối sâu sắc hơn". Beauhill gợi ý khám phá khái niệm “edging” - tức là trì hoãn khoái cảm - để tăng sự gắn bó và tạo cảm giác chờ đợi hấp dẫn hơn.

"Nếu chỉ có 10 phút, cũng đừng nghĩ là không đủ. Hãy dùng nó để ôm, hôn, nhìn nhau, cười đùa! Điều đó khiến khoảnh khắc trở nên trọn vẹn, không áp lực".

6. Học cách "ích kỷ" trong phòng ngủ

Tình dục là cuộc chơi của hai người, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải cùng thỏa mãn trong một lần. "Một lần dành cho cô ấy, lần sau đến lượt anh ấy. Điều này giúp xây dựng sự tin tưởng và tinh thần cho đi trong mối quan hệ", Beauhill chia sẻ.

Không phải tính toán sòng phẳng, mà là cách để tăng tính kết nối, thay vì luôn cố gắng làm hài lòng cùng lúc.

Tình dục không chỉ là đích đến mà còn là hành trình vun đắp sự thân mật và thấu hiểu lẫn nhau. Ảnh: The New York Times.

7. Chia sẻ những tưởng tượng để làm mới đời sống chăn gối

Tác giả Tracey Cox cho rằng việc chia sẻ tưởng tượng tình dục không nhất thiết dẫn đến hành động cụ thể, nhưng vẫn rất hiệu quả trong việc làm mới mối quan hệ.

"Chia sẻ điều bạn tưởng tượng không có nghĩa bạn không hài lòng với đối phương. Đừng phán xét hay cười cợt. Có thể bạn chỉ muốn chơi trò nhập vai, mặc đồ hóa trang và nếu cảm thấy không phù hợp, bạn vẫn có quyền từ chối mà không làm tổn thương ai".

Nếu cảm thấy ngại nói trực tiếp, bạn có thể viết ra giấy và trao đổi khi đang ở bên nhau một cách riêng tư và thoải mái.

8. Hợp nhau là tốt, nhưng kỹ thuật quan trọng hơn

Thời kỳ đầu yêu nhau, chúng ta thường hỏi "thích không?", và dễ dàng chia sẻ cảm xúc. Nhưng theo thời gian, sự lười biếng khiến những câu hỏi ấy biến mất, Tracey Cox nhận xét.

"Không bao giờ là quá muộn để làm mới kỹ năng. Hỏi đối phương họ thích gì, để họ chỉ dẫn, học hỏi và bắt chước lại. Điều này có thể tạo cảm giác gần gũi rất lớn".

9. Làm gì sau khi quan hệ cũng rất quan trọng

Tiến sĩ Lehmiller cho biết: "Những hành động thân mật sau khi quan hệ - như ôm, nằm cạnh nhau - giúp tăng cường hormone hạnh phúc và cải thiện sự hài lòng trong mối quan hệ".

Các nghiên cứu cho thấy, việc thể hiện tình cảm sau quan hệ có ảnh hưởng tích cực rõ rệt, không phân biệt giới tính. "Nó còn quan trọng hơn cả mức độ hài lòng khi đang quan hệ tình dục. Một cái ôm sau cùng có thể là động lực giúp hai người muốn gần nhau nhiều hơn trong tương lai".