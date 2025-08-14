9 khách sạn gần ga metro, đi xem diễu binh không lo tắc đường

Lựa chọn nơi lưu trú gần ga metro, du khách có thể thuận tiện tới khu vực xem lễ diễu binh 2/9 tại Hà Nội mà không lo tắc đường hay tìm chỗ gửi xe.

Trước thềm Quốc khánh 2/9, nhu cầu lưu trú tại Hà Nội tăng mạnh, nhiều khách sạn trung tâm thành phố không còn phòng trống hoặc bị "đội giá" gấp 1,5-2 lần.

Nếu lựa chọn phòng ở xa khu vực trung tâm, du khách có thể cân nhắc khách sạn gần các ga metro trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (tuyến 2A). Tuyến metro này dài hơn 13 km, kết nối 12 ga từ Yên Nghĩa (Hà Đông) tới trung tâm, giúp hành khách di chuyển nhanh chóng, tránh tắc đường và không cần tìm chỗ gửi xe.

Ga La Thành

▸ Collection O Le Grand Hanoi hotel - The Sun

Địa chỉ: 134 đường Nguyễn Hy Quang

Lộ trình: Khách sạn - đi bộ khoảng 220 m (khoảng 3 phút) đến ga La Thành - di chuyển bằng tàu điện từ ga La Thành đến ga Cát Linh (mất khoảng 2-3 phút) - xuống ga, đi bộ (15 phút) hoặc gọi taxi (5-10 phút) tới khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá tham khảo: Từ 904.000 đồng/đêm/phòng tiêu chuẩn.

Khách sạn 3 sao này cách ga La Thành chỉ vài phút đi bộ, thuận lợi di chuyển bằng tàu điện đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay các điểm tham quan trung tâm. Ngoài ra, từ khách sạn, du khách cũng dễ dàng ghé Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2,3 km), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (2,4 km) hay TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh (2,4 km).

Điểm cộng là nhân viên nhiệt tình, hỗ trợ nhanh chóng từ check-in đến tư vấn ăn uống và di chuyển. Không gian yên tĩnh, sạch sẽ, phù hợp cho cả chuyến du lịch lẫn công tác ngắn ngày. Tuy nhiên, khách sạn không có nhiều tiện ích giải trí và một số phòng có diện tích vừa phải, thích hợp hơn với khách ưu tiên sự tiện lợi và gọn gàng khi ở gần trung tâm

▸ Luxe Paradise Suites Hotel Hoang Cau

Địa chỉ: Ngõ 31 đường Hoàng Cầu Mới

Lộ trình: Từ khách sạn đi bộ 170 m (2 phút) tới ga La Thành - di chuyển bằng tàu điện đến ga Cát Linh (2-3 phút) - xuống ga, đi bộ khoảng 15 phút hoặc gọi taxi (5-10 phút) để tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá tham khảo: Từ 1.668.000 đồng/đêm/phòng giường đôi lớn.

Luxe Paradise Suites Hotel Hoang Cau nằm ở vị trí yên tĩnh gần hồ Hoàng Cầu, thuận tiện cho cả nghỉ dưỡng và công tác. Nhờ khoảng cách chỉ vài phút đi bộ tới ga La Thành, du khách dễ dàng di chuyển nhanh tới các điểm diễu binh dịp 2/9.

Phòng nghỉ được thiết kế hiện đại, tông màu ấm, trang bị đầy đủ tiện nghi. Nhiều du khách đánh giá khách sạn sạch sẽ, yên tĩnh và “đáng giá với số tiền bỏ ra”, dù không có nhiều tiện ích giải trí cao cấp.

Ga Thái Hà

▸ Era Apartment Thai Ha

Địa chỉ: 37 ngõ 198 phố Thái Hà

Lộ trình: Đi bộ 260 m (3 phút) tới ga Thái Hà - di chuyển bằng tàu điện đến ga Cát Linh (15 phút) - xuống ga, đi bộ khoảng 1,7 km hoặc gọi taxi (5-10 phút) để tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá tham khảo: Từ 547.000 đồng/đêm/phòng giường đôi lớn.

Era Apartment Thái Hà là dạng khách sạn căn hộ (aparthotel), phù hợp với những ai muốn kết hợp sự riêng tư của một căn hộ với tiện ích của khách sạn.

Điểm cộng của Era Apartment nằm ở vị trí thuận lợi, dễ dàng di chuyển tới các điểm trung tâm như Vincom Nguyễn Chí Thanh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Bác hay hồ Hoàn Kiếm.

Tuy nhiên, một số hạn chế vẫn được du khách phản ánh gặp vấn đề về mùi từ hệ thống thoát nước hoặc vệ sinh chưa đồng đều giữa các phòng. Ngoài ra, lối thoát hiểm bị cho là phụ thuộc vào nhân viên mở khóa, gây lo ngại về an toàn trong tình huống khẩn cấp.

▸ Soleil Apartment

Địa chỉ: 95/28 đường Hoàng Cầu

Lộ trình: Đi bộ 550 m (8 phút) tới ga Thái Hà - di chuyển bằng tàu điện đến ga Cát Linh (15 phút) - xuống ga, đi bộ khoảng 1,7 km hoặc gọi taxi (5-10 phút) để tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá tham khảo: Từ 700.000 đồng/đêm/phòng giường đôi lớn.

Soleil Apartment là dạng khách sạn căn hộ 3 sao, có lễ tân 24/7. Vị trí thuận lợi, dễ di chuyển đến các điểm trung tâm, giá hợp lý và cho phép mang theo thú cưng. Tuy nhiên, chất lượng phòng chưa đồng đều.

Không gian phòng nhìn chung khá gọn gàng, hiện đại, thiết kế đơn giản. Nhiều phòng có ánh sáng tự nhiên tốt và bố trí hợp lý, tạo cảm giác thoải mái cho lưu trú ngắn ngày.

▸ Vera House

Địa chỉ: 5 ngõ 178 phố Tây Sơn

Lộ trình: Đi bộ 850 m (12 phút) tới ga Thái Hà - di chuyển bằng tàu điện đến ga Cát Linh (2-3 phút) - xuống ga, đi bộ khoảng 1,7 km hoặc gọi taxi (5-10 phút) để tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá tham khảo: Từ 1.039.000 đồng/đêm/phòng giường đôi lớn.

Nằm sâu trong ngõ 178 phố Tây Sơn, Vera House gây ấn tượng ban đầu bởi không gian nhỏ gọn, bài trí đơn giản và đủ sáng cho những ai ưa sự tối giản. Phòng được sắp xếp gọn, có đầy đủ điều hòa, ấm đun, máy sấy tóc và phòng tắm riêng.

Dù vậy, một số ý kiến đánh giá hình ảnh trên mạng chưa hẳn phản ánh đúng trải nghiệm thực tế. Có du khách phàn nàn về vấn đề vệ sinh và sự thoải mái, cho rằng chất lượng dịch vụ chưa tương xứng với kỳ vọng.

Ga Láng

▸ Louisland Hanoi Hotel

Địa chỉ: 23 đường Nguyễn Ngọc Vũ

Lộ trình: Đi bộ 550 m (khoảng 7 phút) tới ga Láng - di chuyển bằng tàu điện đến ga Cát Linh (10-11 phút) - xuống ga, đi bộ khoảng 1,7 km hoặc gọi taxi (5-10 phút) để tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá tham khảo: Từ 615.000 đồng/đêm/phòng tiêu chuẩn giường đôi hoặc 2 giường đơn.

Nằm ở vị trí khá gần trung tâm thủ đô, từ khách sạn, bạn có thể dễ dàng kết hợp lịch trình xem diễu binh với tham quan hồ Hoàn Kiếm, phố cổ hay mua sắm tại Vincom Nguyễn Chí Thanh, Royal City.

Điểm trừ là khách sạn không phục vụ bữa sáng và chất lượng phòng chưa thật sự đồng đều.

Ga Thượng Đình

▸ Era Apartment Nguyen Trai

Địa chỉ: 262 đường Nguyễn Trãi

Lộ trình: Đi bộ 140 m (khoảng 2 phút) tới ga Thượng Đình - di chuyển bằng tàu điện đến ga Cát Linh (12-13 phút) - xuống ga, đi bộ khoảng 1,7 km hoặc gọi taxi (5-10 phút) để tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá tham khảo: Từ 553.000 đồng/đêm.

Era Apartment Nguyễn Trãi cách ga Thượng Đình chỉ khoảng 140 m, thuận tiện cho việc di chuyển bằng tàu điện. Đây là dạng khách sạn căn hộ với phòng rộng rãi, có bếp nhỏ, điều hòa, phòng tắm riêng, Wi-Fi miễn phí. Vị trí gần trung tâm thương mại và nhiều hàng quán.

▸ Hanoi Amore Hotel & Travel

Địa chỉ: 105 đường Vũ Tông Phan

Lộ trình: Đi bộ 1 km (khoảng 14 phút) tới ga Thượng Đình - di chuyển bằng tàu điện đến ga Cát Linh (2-3 phút) - xuống ga, đi bộ khoảng 1,7 km hoặc gọi taxi (5-10 phút) để tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá tham khảo: Từ 834.000 đồng/đêm/phòng 2 giường đơn.

Hanoi Amore Hotel & Travel là khách sạn 3 sao nhỏ gọn, hướng tới khách công tác và du lịch ngắn ngày. Phòng nghỉ được bố trí hiện đại. Khách sạn khách sạch sẽ, tuy nhiên ít tiện ích giải trí tại, một số phòng diện tích nhỏ, không hợp với nhóm bạn đông.

Ga Phùng Khoang

▸ Nàng Hương Motel

Địa chỉ: 49 đường Trung Văn

Lộ trình: Đi bộ 950 km (khoảng 13 phút) tới ga Phùng Khoang - di chuyển bằng tàu điện đến ga Cát Linh (13 phút) - xuống ga, đi bộ khoảng 1,7 km hoặc gọi taxi (5-10 phút) để tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá tham khảo: Từ 630.000 đồng/đêm/phòng đôi lớn.

Nàng Hương Motel là lựa chọn lưu trú bình dân, phù hợp cho những chuyến công tác hoặc nghỉ ngắn ngày. Phòng trang bị điều hòa, tivi, Wi-Fi miễn phí, phòng tắm riêng, một số phòng có ban công hoặc bồn tắm sục.

Điểm cộng là dịch vụ thân thiện, vị trí khá thuận tiện di chuyển và giá hợp lý; khách còn có thể sử dụng sân thượng, quầy bar nhỏ tại chỗ. Tuy nhiên, tiện nghi chỉ ở mức cơ bản, không quá sang trọng và khách sạn không nằm khu trung tâm, ít điểm tham quan, du lịch.

Lưu ý: Giờ tàu điện Cát Linh - Hà Đông chạy mỗi ngày: 5h30-22h.

Giá vé: 9.000-19.000 đồng/lượt; 50.000 đồng/ngày.