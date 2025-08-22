9 khối nữ rạng rỡ 'đi trong lòng nhân dân' vào đêm hợp luyện đầu tiên

|
Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trung tâm. Trong đó, 7 khối nữ Quân đội và 2 khối nữ Công an nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: Việt Linh.
Tham gia diễu binh có 9 khối nữ gồm: khối nữ Quân nhạc, khối nữ sĩ quan Quân y, khối nữ Sĩ quan Thông tin, khối nữ Gìn giữ hòa bình, khối nữ Du kích miền Nam, khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, khối nữ chiến sĩ Biệt động, khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông và khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Nhật Anh.
Khối nữ chiến sĩ biệt động đội diện đồng phục xanh rêu đặc trưng, đầu đội mũ chiến đấu, vai mang mang súng trong tư thế đi nghiêm. Ảnh: Nhật Anh.
Khối nữ Cảnh sát giao thông trong trang phục màu vàng quen thuộc với ánh mắt kiên định bước đều trong sự cổ vũ của người dân. Ảnh: Nhật Anh.
Với ngoại hình tươi sáng, làn da trắng và bộ quân phục nổi bật, khối nữ Quân nhạc được ví như "khối hoa hậu", luôn thu hút ánh nhìn của quần chúng nhân dân. Ảnh: Trang Nguyễn.
Trên đường diễu binh, các nữ chiến sĩ mang theo nhạc cụ như saxophone, trumpet, kèn tuba, trống... khiến họ phải nỗ lực nhiều hơn để bước đi đúng nhịp. Ảnh: Nhật Anh.
Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình nổi bật với hình ảnh mũ nồi xanh. Đây là lực lượng đại diện tiêu biểu cho sự tham gia của phụ nữ Việt Nam trong các phái bộ Liên Hợp Quốc. Ảnh: Nhật Anh.
Trước khi diễn ra buổi tổng hợp luyện đầu tiên trước Quảng trường Ba Đình, các khối nữ chiến sĩ đã có hơn 3 tháng tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội). Ảnh: Nhật Anh.
Khối nữ du kích miền Nam nổi bật với khăn rằn, mũ tai bèo đặc trưng. Hình ảnh các nữ quân nhân, nữ chiến sĩ công an, cùng lực lượng khác vừa khỏe khoắn, khí phách, vừa duyên dáng đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Ảnh: Nhật Anh.
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam với nhiều trang phục truyền thống đại diện sự đa dạng của 54 dân tộc của nước ta. Ảnh: Nhật Anh.
Dù thấm mệt vì lịch trình tập luyện kéo dài, các nữ chiến sĩ vẫn luôn nở trên môi nụ cười trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân và du khách hai bên tuyến đường diễu binh. Ảnh: Thu Hiền.
Tổng hợp luyện lần 2 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/8, sơ duyệt vào lúc 20h ngày 27/8, tổng duyệt vào lúc 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể vào 6h30 đến 10h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường nội đô. Ảnh: Nhật Anh.
