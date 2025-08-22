9 khối nữ rạng rỡ 'đi trong lòng nhân dân' vào đêm hợp luyện đầu tiên

Tổng hợp luyện lần 2 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/8, sơ duyệt vào lúc 20h ngày 27/8, tổng duyệt vào lúc 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể vào 6h30 đến 10h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường nội đô. Ảnh: Nhật Anh.