9 người lĩnh án vì bắt giữ chủ doanh nghiệp tại sân bay để đòi nợ

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc tham gia cùng với Đinh Tiến Bằng và nhiều người khác, bắt giữ trái phép doanh nhân, đòi nợ hộ 11,5 tỷ đồng cho một giám đốc.

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Bằng (1991) mức án 18 năm tù về tội "Cướp tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (1976) lĩnh 17 năm 6 tháng tù; 7 đồng phạm khác lĩnh các mức án 14 năm 6 tháng tù đến 16 năm 6 tháng tù.

Theo cáo buộc, Bằng quen biết ông Lồng Khải Hắm (SN 1968, là Chủ tịch Công ty ABC) và Mai Ngọc Vinh (SN 1988, là cán bộ ngân hàng). Sau một thời gian cùng làm ăn, Bằng góp vốn vào Công ty ABC. Việc góp vốn được thỏa thuận miệng, không ký kết hợp đồng.

Khoảng tháng 10/2022, Vinh giới thiệu ông Hắm làm quen anh Lê Lương S. (kế toán Công ty Phú Bình). Công ty này do anh Nguyễn Đức H. thành lập và điều hành hoạt động kinh doanh mặt hàng nhựa.

Ngày 25/12/2022-5/1/2023, đại diện Công ty Phú Bình và Công ty ABC đã ký kết 2 hợp đồng mua bán nhựa có tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng . Thời điểm đó, cần vay tiền ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nên ông Hắm thỏa thuận với anh S. sử dụng 2 hợp đồng mua bán trên để Công ty ABC vay 11,5 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lâm.

Theo Viện kiểm sát, trên thực tế không có việc giao nhận hàng hóa như hợp đồng mua bán thể hiện. 2 bên thỏa thuận, khi BIDV giải ngân sẽ chuyển 11,5 tỷ đồng nói trên vào tài khoản của Công ty Phú Bình.

Sau khi nhận tiền, Công ty Phú Bình sẽ chuyển trả vào tài khoản của Công ty ABC và phía ABC có trách nhiệm trả số tiền nợ gốc 11,5 tỷ đồng cùng lãi suất cho ngân hàng.

Tháng 1/2023, ngân hàng BIDV thông báo sẽ giải ngân 11,5 tỷ đồng cho Công ty ABC vào tài khoản của Công ty Phú Bình. Ông Hắm thông báo cho đại diện Công ty Phú Bình biết và yêu cầu chuyển lại tiền cho Công ty ABC như thỏa thuận trước đó.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Đức H. chỉ đạo nhân viên dùng 9 tỷ đồng trả nợ, trả lương và thưởng tết cho nhân viên 2,5 tỷ đồng .

Khi biết tin tiền không được chuyển cho Công ty ABC theo thỏa thuận, ông Hắm đã nhờ bị cáo Đinh Tiến Bằng, Nguyễn Thanh Tâm và ông Mai Ngọc Vinh tìm gặp anh H. và S. để đòi nợ.

Chiều 19/1/2023, biết anh H. từ TP.HCM bay ra Hà Nội, bị cáo Bằng đã rủ theo nhóm bạn cùng ra sân bay Nội Bài để chờ. Khi anh H. và anh S. vừa xuống sân bay, nhóm Đinh Tiến Bằng bắt giữ, đưa cả hai đến một quán cà phê ở quận Cầu Giấy (cũ), tra khảo, đánh đập.

Họ còn đưa 2 nạn nhân đến một căn nhà ở tỉnh Hải Dương, rồi lại đưa về Hà Nội để hôm sau, ông Hắm đến gặp.

Bị dồn ép, anh H. nói chỉ xoay được 1,5 tỷ đồng trả trước nhưng nhóm của Bằng không đồng ý. Các bị hại sau đó phải viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà để gán một phần nợ.

Đến giữa tháng 3/2023, nạn nhân đến công an trình báo, cơ quan điều tra xác định ông Hắm không đồng phạm với Bằng 8 bị cáo trên.