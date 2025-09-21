9 nhà khoa học lọt tốp 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Cách đánh giá của các chuyên gia trên cơ sở cập nhật dữ liệu của hơn 7 triệu nhà khoa học được trích dẫn từ nguồn dữ liệu của Scopus với nhiều tiêu chí.

Tạp chí PLoS Biology của Mỹ vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Danh sách này được xây dựng bởi nhóm các nhà khoa học của Đại học Stanford (Mỹ), dựa trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus.

Cách đánh giá của các chuyên gia trên cơ sở cập nhật dữ liệu của hơn 7 triệu nhà khoa học được trích dẫn từ nguồn dữ liệu của Scopus, dựa vào các tiêu chí quan trọng như: Chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính (tên đầu tiên - first author và tác giả liên hệ - corresponding author), và tác giả cuối cùng - last author …

Việt Nam có 9 nhà khoa học nằm trong bảng xếp hạng này, danh sách cụ thể như sau:

STT Nhà khoa học Nơi công tác Vị trí 1 Hoàng Anh Tuấn Đại học Công nghệ Đồng Nai 438 2 Võ Xuân Vinh Đại học Kinh tế TP.HCM 2.327 3 Trần Nguyễn Hải Đại học Duy Tân 2.905 4 Hoàng Nhật Đức Đại học Duy Tân 3.635 5 Phạm Thái Bình Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 3.773 6 Nguyễn Phúc Cảnh Đại học Kinh tế TP.HCM 4.727 7 Trần Xuân Bách Đại học Quốc gia Hà Nội 5.085 8 Nguyễn Đình Đức Đại học Quốc gia Hà Nội 5.750 9 Nguyễn Xuân Hùng Đại học Công nghệ TP.HCM 9.612

Trong danh sách này, nhiều nhà khoa học đã nhiều năm liền lọt vào danh sách này như GS.TS khoa học Nguyễn Đình Đức, GS.TS Trần Xuân Bách của Đại học Quốc gia Hà Nội, GS Nguyễn Xuân Hùng của Đại học Công nghệ TP.HCM…

Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành). Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, năm nay, GS Nguyễn Đình Đức xếp hạng 51 trong lĩnh vực kỹ thuật, GS Trần Xuân Bách xếp hạng 113 trong lĩnh vực y tế cộng đồng…

Những kết quả này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự nỗ lực và vị thế của các nhà khoa học Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới.