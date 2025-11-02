Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
90% nạn nhân các vụ 'bắt cóc trực tuyến' là nữ giới trẻ tuổi

  • Chủ nhật, 2/11/2025 05:30 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Từ đầu năm lực lượng chức năng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 50 vụ "bắt cóc trực tuyến", trong đó tất cả đều nhắm đến các nạn nhân từ 18-22 tuổi, 90% là nữ giới.

Chiều 1/11, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" chính thức được khai mạc, với mục đích chung tay hướng tới không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.

bat coc qua mang anh 1

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Trọng Phú)

Ngày hội An toàn trực tuyến nằm trong khuôn khổ Chiến dịch "Không Một Mình" do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng và dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cùng Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, UBND TP Hà Nội đồng tổ chức.

Phát biểu tại Ngày hội, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), cho biết tình trạng xâm hại, lạm dụng trẻ em trực tuyến đang gia tăng trên toàn cầu.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến, với 100% nạn nhân ở độ tuổi 18-22 và 90% là nữ giới.

bat coc qua mang anh 2

Lực lượng chức năng đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến, với 90% là nữ giới. Ảnh minh họa.

"Đây thực sự là những con số khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ và đặt ra mệnh lệnh hành động mạnh mẽ và hiệu quả hơn, không chỉ đối với lực lượng chức năng mà còn đối với cả xã hội. Chúng ta cần sự chung tay của toàn xã hội, từ gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, đến các tổ chức quốc tế và cộng đồng" - Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết.

bat coc qua mang anh 3

Các đại biểu tham dự Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình". (Ảnh: Trọng Phú)

Chỉ sau chưa đầy 1 tháng triển khai, chiến dịch "Không Một Mình" đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 2.000 trường học trên toàn quốc, đạt hơn 500 triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng. Các nội dung truyền thông, thử thách sáng tạo và bài hát chủ đề "Clicking" được lan tỏa tự nhiên, trở thành điểm chạm tích cực trong cộng đồng.

Chiến dịch "Không Một Mình" cùng Ngày hội An toàn trực tuyến góp phần thực hiện Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

Trọng Phú/VOV.VN

