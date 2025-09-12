Á hậu Kiều Loan trúng tuyển ngành Y khoa

Á hậu Kiều Loan trúng tuyển 2 trường đại học. Cô quyết định theo học tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Á hậu Kiều Loan trúng tuyển Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang. Ảnh: FBNV.

Trưa 12/9, Á hậu Kiều Loan bất ngờ thông báo cô đã trúng tuyển đại học hệ chính quy, ngành Y khoa tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang. Bài đăng trên trang Facebook chính thức của cô nêu rằng đây là chương mới trong cuộc đời của cô, "Lúc nào cũng chưa là muộn để bắt đầu".

Đến tối cùng ngày, Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo Á hậu Kiều Loan chính thức trở thành tân sinh viên Y khoa tại trường. Vào buổi chiều, cô đã đến trường để làm thủ tục nhập học và nghe phổ biến quy chế, lịch học, tiện ích công nghệ và các hoạt động sắp tới dành cho tân sinh viên.

"Kiều Loan thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm cho hành trình 6 năm học tập, nghiên cứu và phát triển sắp tới trong lĩnh vực Y khoa", Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông tin.

Thông tin trúng tuyển do Kiều Loan chia sẻ. Ảnh: FBNV.

Á hậu Kiều Loan (sinh năm 2000), tên thật là Nguyễn Hà Kiều Loan. Cô là Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2019 và lọt vào top 10 chung quốc.

Ngoài tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cô còn được biết đến với vai trò là một rapper, ca sĩ với nghệ danh Lona Kiều Loan.

Chương trình Y khoa của Đại học Quốc tế Hồng Bàng mà Á hậu Kiều Loan trúng tuyển là chương trình chính quy đào tạo trong thời gian 6 năm. Học phí mỗi kỳ là khoảng 72 triệu đồng, toàn khóa gồm có 15 học kỳ.

Á hậu Kiều Loan chụp ảnh thẻ sinh viên tại trường. Ảnh: HIU.

Để trúng tuyển ngành này, thí sinh cần đăng ký xét tuyển bằng học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, sử dụng điểm thi V-SAT hoặc sử dụng chứng chỉ quốc tế.

Năm nay, Đại học Quốc tế Hồng Bàng lấy điểm chuẩn 20,5 cho ngành Y khoa, cao nhất trong số 40 ngành tuyển sinh. Nếu đăng ký xét tuyển bằng phương thức khác, thí sinh cần đạt 22,25 điểm học bạ, 700 điểm thi đánh giá năng lực hoặc 270 điểm V-SAT.