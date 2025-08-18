'Á quân gây tiếc nuối nhất Đường lên đỉnh Olympia' giờ ra sao?

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo hiện là tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Trung ương Huế. Anh đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình.

Nhắc đến Rung chuông vàng năm 2009, nhiều khán giả vẫn còn nhớ đến Nguyễn Nguyễn Thái Bảo - một trong những gương mặt quán quân gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của chương trình.

Xuất hiện trong chương trình Ký ức VTV, Thái Bảo gợi lại những kỷ niệm một thời sinh viên. Anh mỉm cười kể: "Tôi vẫn nhớ rõ bộ trang phục hôm ấy nóng hầm hập dưới ánh đèn sân khấu, nhưng lại gắn liền với những ký ức đẹp nhất thời sinh viên. Nhờ cuộc thi, tôi có thêm nhiều người bạn thân, đến giờ vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng tụ tập mỗi dịp kỷ niệm".

Anh vẫn nhớ như in những tấm bảng trắng quen thuộc. Vật dụng mà các thí sinh viết đáp án và giơ lên. Với Thái Bảo, đó không chỉ là nơi để viết đáp án, mà còn là nơi gửi gắm ước mơ.

"Khoảng trống phía trên bảng, tôi vẽ hình chiếc máy bay với mong muốn được bay cao, bay xa, khám phá những bài học mới", anh chia sẻ.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo trong chương trình Ký ức VTV.

Tốt nghiệp loại giỏi ngành Bác sĩ đa khoa, Thái Bảo được giữ lại làm giảng viên ĐH Y Dược Huế và có cơ hội sang New Zealand tu nghiệp nhờ phần thưởng từ Rung chuông vàng.

Năm 2015, anh giành học bổng toàn phần MEXT, theo học Tiến sĩ Phẫu thuật chỉnh hình tại Đại học Y khoa Hamamatsu (Nhật Bản) và chỉ mất 2 năm để hoàn thành.

Trở về nước năm 2019, anh trở thành giảng viên cơ hữu, đồng thời ghi dấu ấn với giải Nhất Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế năm 2021 nhờ đề tài ứng dụng mô phỏng vận động ba chiều trong chẩn đoán hội chứng chẹn khớp háng.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (bên phải ngoài cùng) từng gây tiếc nuối với nhiều người khi giành ngôi vị Á quân ở Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 5.

Với những người yêu mến chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Thái Bảo là một trong số gương mặt để lại ấn tượng sâu sắc. Là thí sinh tham gia mùa 5 (năm 2004), anh được mệnh danh là "á quân gây tiếc nuối nhất" khi chỉ kém quán quân đúng 10 điểm trong trận chung kết.

Ở phần thi Về đích, một đáp án của thí sinh Đỗ Lâm Hoàng (sau đó trở thành quán quân) được MC Minh Vũ công nhận, nhưng Ban cố vấn không đồng tình và quyết định trừ 20 điểm. Lúc ấy, Thái Bảo vươn lên đầy hy vọng.

Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng, Lâm Hoàng chọn một câu hỏi khác và trả lời đúng, qua đó giành vòng nguyệt quế. Nhiều khán giả cho rằng kết quả ấy phần nào thiệt thòi cho Thái Bảo, bởi nếu theo đánh giá của Ban cố vấn, anh hoàn toàn có thể chạm tay đến chiến thắng.