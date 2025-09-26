Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Acura ZDX thuần điện bị khai tử chỉ sau một năm

  • Thứ sáu, 26/9/2025 11:49 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tên gọi ZDX được Acura hồi sinh vào năm ngoái, tuy nhiên mẫu SUV thuần điện đã sớm bị khai tử.

Theo Motor1, thương hiệu xe sang Acura của Honda tiếp tục tiến hành thu gọn danh mục sản phẩm. Sau khi dừng bán TLX vào tháng 7, hãng này vừa xác nhận sẽ dừng sản xuất Acura ZDX thuần điện.

Thông tin về việc Acura khai tử ZDX thuần điện được đề cập lần đầu bởi Car Dealership Guy, dựa vào nội dung một bản ghi chú nội bộ. Thương hiệu Acura sau đó xác nhận, cho biết quá trình sản xuất ZDX chuẩn bị dừng lại.

Trong thông cáo gửi đến Motor1, Acura cho biết dừng sản xuất ZDX thuần điện nhằm điều chỉnh danh mục sản phẩm cho phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng và điều kiện thị trường, cũng như các chiến lược dài hạn.

“ZDX đã đóng vai trò quan trọng với thương hiệu Acura và sẽ cung cấp nền tảng cho sự ra mắt của Acura RSX thuần điện vào năm sau, dự kiến được sản xuất tại trung tâm xe điện ở Ohio, bên cạnh các mẫu xe Acura hybrid đang được phát triển”, hãng xe sang thuộc sở hữu Honda cho biết.

Acura ZDX anh 1Acura ZDX anh 2

Vào năm 2024, Acura đã cho hồi sinh tên gọi ZDX sau hơn một thập kỷ dừng sản xuất mẫu xe nguyên bản vì doanh số kém.

Ở thế hệ thứ hai, Acura ZDX trở thành một SUV thuần điện, được xây dựng trên nền tảng Ultium của General Motors - tương tự Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV và Honda Prologue.

Trong lý giải nguyên nhân dừng sản xuất Acura ZDX thuần điện, hãng xe Nhật Bản có nhắc đến yếu tố “điều kiện thị trường”. Theo Motor1, nhiều khả năng thương hiệu xe sang đang ám chỉ đến đà suy giảm nhu cầu ôtô điện tại Mỹ, cũng như thời hạn kết thúc ưu đãi thuế liên bang đang đến gần.

Acura ZDX thuần điện từ khi chính thức mở bán vào tháng 5/2024 đã tỏ ra khá chật vật trên thị trường.

Tại Mỹ, chỉ hơn 7.300 xe ZDX được Acura bán ra cho khách hàng trong năm vừa rồi. Cùng kỳ, Honda bán được 33.000 xe Prologue, còn doanh số Cadillac Lyriq là 28.000 xe.

Phúc Hậu

Ảnh: Motor1

