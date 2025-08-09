Ai được miễn visa đến Việt Nam?

Theo Nghị định mới, Việt Nam miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt như nhà khoa học, nhà đầu tư, nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng.

Cặp du khách Italy chụp ảnh trước chợ Bến Thành, TP.HCM năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 221/2025/NĐ-CP, quy định việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc nhóm đối tượng đặc biệt cần ưu đãi để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Nghị định, 7 nhóm đối tượng được xem xét miễn thị thực gồm:

Khách mời của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và lãnh đạo các địa phương.

Học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.

Nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng.

Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài.

Khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp lớn do Chính phủ phê duyệt.

Các trường hợp đặc biệt khác vì mục đích đối ngoại hoặc phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Công an quyết định.

Ngoài hộ chiếu còn hiệu lực, mỗi nhóm đối tượng phải đáp ứng tiêu chí cụ thể. Ví dụ, nhà khoa học phải đạt giải thưởng quốc tế uy tín; cầu thủ bóng đá thuộc danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hàng năm; nhà đầu tư phải đến từ tập đoàn thuộc top 100 vốn hóa lớn nhất toàn cầu. Hồ sơ đề nghị miễn thị thực phải do cơ quan có thẩm quyền giới thiệu.

Người được chấp thuận sẽ nhận "thẻ miễn thị thực đặc biệt" dạng điện tử hoặc thẻ cứng gắn chip, có giá trị tối đa 5 năm và ngắn hơn thời hạn hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Tim Cook (bên trái) và CEO Tập đoàn Công nghệ Nvidia thăm Việt Nam, uống cà phê trứng, năm 2024. Ảnh: Tim Cook, Cà phê Giảng.

Chủ thẻ được nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần được tạm trú tối đa 90 ngày và có thể gia hạn nếu cần.

Nếu có nhu cầu tiếp tục ở lại Việt Nam thì được xem xét gia hạn tạm trú hoặc cấp thị thực hoặc cấp thẻ tạm trú theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Công an có quyền hủy thẻ nếu người sở hữu không còn đáp ứng điều kiện.

Chính phủ kỳ vọng chính sách này sẽ giúp Việt Nam thu hút nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, nhà quản lý, nhà đầu tư chiến lược, nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.