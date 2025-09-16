Ai được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí mỗi năm?

Từ năm 2026, người dân cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, hướng tới miễn viện phí cơ bản vào 2030.

Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân do Tổng bí thư Tô Lâm ký ngày 9/9, người dân cả nước sẽ được tiếp cận nhiều chính sách mới trong chăm sóc y tế, với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm tính công bằng và giảm gánh nặng chi phí.

Từ năm 2026, toàn bộ người dân sẽ được tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm quản lý sức khỏe theo vòng đời, phát hiện bệnh sớm và tăng cường phòng ngừa, điều trị kịp thời.

Trong giai đoạn đầu, nhóm được ưu tiên bao gồm: Học sinh, sinh viên, người lao động, đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế và những người có thu nhập thấp. Cùng thời điểm này, ngành y tế sẽ hoàn thành việc lập số sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân, cho phép quản lý và theo dõi tình trạng sức khỏe lâu dài, từ đó nâng cao hiệu quả phòng bệnh và điều trị các bệnh mạn tính.

Nghị quyết 72 cũng đặt mục tiêu từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, trước hết áp dụng cho các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp và nhóm cần ưu tiên khác.

Đến năm 2030, người dân sẽ được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Lộ trình này nhằm bảo đảm mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, không lo chi phí vượt khả năng chi trả.

Để triển khai, Nhà nước sẽ ưu tiên bố trí và tăng chi ngân sách hàng năm cho y tế, đặc biệt ở tuyến cơ sở và y tế dự phòng. Ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm cả kinh phí chi thường xuyên lẫn đầu tư cho các cơ sở y tế, đồng thời có cơ chế tài chính để huy động thêm nguồn lực xã hội vào lĩnh vực dịch vụ y tế công.

Quỹ bảo hiểm y tế sẽ dần tăng tỷ lệ chi trả cho các dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh lý, phù hợp với việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027. Ngoài ra, ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho một số dịch vụ quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn tại tuyến y tế ban đầu.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nhấn mạnh việc triển khai phối hợp đồng bộ giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh - sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe người lao động và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Một số nhóm chính sách xã hội sẽ được hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển cấp cứu ngoại viện.