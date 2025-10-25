Ai 'hưởng lợi' sau vụ cướp hơn 100 triệu USD ở bảo tàng Louvre?

Khi cảnh sát Pháp và ban giám đốc Bảo tàng Louvre loay hoay tìm lời giải cho vụ trộm táo tợn giữa ban ngày, một công ty Đức bất ngờ trở thành "người hưởng lợi" từ sự kiện chấn động này.

Khoảnh khắc băng nhóm tẩu thoát sau vụ cướp hơn 100 triệu USD tại bảo tàng Louvre Video công bố cho thấy hai nghi phạm xuống đất bằng xe thang và không tỏ vẻ vội vã sau khi cướp loạt báu vật ở bảo tàng Louvre.

Công ty Böcker, nhà sản xuất thang nâng được cho là đã bị tội phạm sử dụng trong vụ cướp tại bảo tàng Louvre, nhanh chóng tận dụng sự chú ý toàn cầu để quảng bá thương hiệu trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng đầy ẩn ý trên Instagram, Böcker chia sẻ hình ảnh hiện trường vụ việc kèm dòng chú thích: "Lần tới nếu bạn cần di chuyển thật nhanh, Böcker Agilo có thể vận chuyển kho báu nặng tới 400 kg với tốc độ 42 m/phút, hoạt động êm ái nhờ động cơ điện 230V".





Bài đăng này được tung ra chỉ một ngày sau khi những kẻ trộm chưa rõ danh tính đột nhập bảo tàng Louvre sáng 19/10. Theo đoạn video được lan truyền, nhóm này dùng xe tải gắn thang nâng để tiếp cận ban công tầng 2, rồi đột nhập vào phòng trưng bày Apollo, lấy đi loạt trang sức hoàng gia trị giá hơn 100 triệu USD .

Xe tải có sàn nâng được nhóm cướp sử dụng để đột nhập bảo tàng Louvre sáng 19/10. Ảnh: CNN.

Alexander Böcker, người thuộc thế hệ thứ ba điều hành công ty gia đình, cho biết ông và vợ "sốc nặng" khi nhận ra thiết bị của họ bị lợi dụng trong vụ cướp.

"Ban đầu chúng tôi chỉ thấy bàng hoàng. Nhưng khi biết không ai bị thương, bản năng doanh nhân đã trỗi dậy", ông nói với CNN.

Bài đăng quảng cáo của Böcker ngay sau đó nhận được "lượng phản hồi áp đảo và hầu hết tích cực". Trả lời Reuters, ông Böcker cho biết: "May mắn là mọi người đều hiểu đó là một trò đùa và họ biết chúng tôi không hề liên quan đến vụ cướp".

Julia Scharwatz, Giám đốc marketing của Böcker, cho biết chiến dịch ngẫu hứng đã thu hút sự chú ý vượt xa sự mong đợi. Trong khi bình thường bài đăng của họ chỉ đạt 15.000-20.000 lượt xem, lần này quảng cáo đạt tới 1,7 triệu lượt.

"Tôi nghĩ nó sẽ lan truyền một chút thôi, nhưng không ngờ lại bùng nổ đến vậy", Scharwatz nói.

Trên Facebook, một người bình luận: "Bộ phận marketing của Böcker xứng đáng được tăng lương". Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ trích chiến dịch là "thiếu tế nhị", cho rằng "người Pháp đang đau buồn, còn một công ty Đức lại lấy đó làm trò đùa".

Cảnh sát kiểm tra chiếc xe nâng băng cướp bỏ lại hiện trường, ngày 19/10. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Giám đốc Louvre Laurence des Cars thừa nhận trước Ủy ban Thượng viện Pháp rằng hệ thống camera cũ kỹ của bảo tàng không giám sát được ban công phía Đông của phòng Apollo, nơi nhóm trộm dùng máy cắt để đột nhập.

Bà mô tả cơ sở hạ tầng giám sát của bảo tàng "lạc hậu và thiếu thốn", gọi đây là "một thực tế đau xót" với nơi lưu giữ những báu vật vô giá của nước Pháp. Des Cars thậm chí đã nộp đơn từ chức sau vụ việc, nhưng bị Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati từ chối.

Theo Böcker, dòng Agilo của họ vốn được thiết kế phục vụ xây dựng và vận chuyển hàng nặng, không dành cho người.

Chiếc thang nâng được sử dụng trong vụ cướp từng được bán cho một khách hàng chuyên cho thuê lại thiết bị tại vùng ngoại ô Paris. Tuy nhiên, thiết bị này đã bị đánh cắp trong lúc chủ nhân đang thử xe cho một khách hàng tiềm năng.

"Dường như kẻ trộm đã xóa bỏ logo công ty và thay biển số xe", ông nói thêm.

Du khách chụp ảnh bức tranh Mona Lisa trong ngày bảo tàng Louvre mở cửa trở lại kể từ vụ trộm, ngày 22/10. Ảnh: Reuters.

Thành lập năm 1958, Böcker là một doanh nghiệp gia đình có trụ sở tại thị trấn Werne, gần Dortmund, với khẩu hiệu "My way to the top" (Con đường đưa tôi lên đỉnh cao). Công ty hiện có khoảng 600 nhân viên và nổi tiếng trong lĩnh vực thiết bị nâng hạ, kết hợp truyền thống và đổi mới.

Hiện chưa rõ những bài đăng lan truyền này có giúp Böcker bán thêm hàng hay không, song Scharwatz tiết lộ công ty đã nhận được "một vài đơn hỏi mua thang nâng" trong tuần qua.